Самый интересный смартфон 2025 года: эксперт назвал модель, которая точно удивит (фото)

В этом году большинство флагманских смартфонов выглядят достаточно однотипными, поэтому Xiaomi 17 Pro Max выглядит на их фоне удивительно смело, в частности из-за своего дополнительного дисплея.

На задней панели Xiaomi 17 Pro Max расположен полноценный второй экран, встроенный непосредственно в плато камеры. По мнению эксперта портала PhoneArena, это самая интересная функция смартфона, которую можно получить в 2025 году.

Дополнительный экран Xiaomi 17 Pro Max не уступает основному дисплею по яркости, частоте обновления 120 Гц, чувствительности и качеству стекла. По словам автора статьи, этот элемент не ощущается как какой-то ненужный аксессуар, ведь он глубоко интегрирован в функционал смартфона.

Дополнительный дисплей Xiaomi 17 Pro Max

Как отмечает обозреватель, Xiaomi уделила много внимания деталям. Пользователь получает минималистичный дизайн, механические циферблаты, счетчик шагов и анимированных персонажей. Все визуальные эффекты имеют высокое разрешение, как на премиальных смарт-часах.

При желании можно создать собственный дизайн с нуля, выбрав собственный текст, шрифты, цвета и макеты. Смартфон также позволяет создавать анимированные фоны с искусственным интеллектом, адаптированные к размеру заднего экрана.

Камера Xiaomi 17 Pro Max

Однако главной особенностью дополнительного дисплея Xiaomi 17 Pro Max является то, что он позволяет использовать мощную основную камеру для селфи. Через небольшой экран можно получить доступ к портретному режиму, уровням масштабирования, сверхширокоугольной камере и даже видео 8K.

Важно

Более того, Xiaomi даже создала специальный чехол для контроллера, который превращает задний дисплей в крошечную игровую консоль. Эксперт отмечает, что с технической точки зрения эта функция работает хорошо, но по сути она является непрактичной.

"Тем не менее, такого рода эксперименты подкрепляют более общий тезис. Xiaomi готова пробовать новые вещи просто потому, что может это сделать, а не потому, что маркетинговые исследования показывают, что это безопасно", — подытожил автор.

Напомним, Apple, вероятно, собирается улучшить свою самую дешевую линейку смартфонов, оснастив iPhone 17e функцией, которой не хватало в iPhone 16e.

Фокус также сообщал, что смартфон Redmi K90 Ultra может получить огромный аккумулятор, а также значительное улучшение камеры по сравнению с предшественником.