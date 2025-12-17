Можно не переплачивать: бюджетный iPhone 17e избавится от своего основного недостатка

Apple, вероятно, собирается улучшить свою самую дешевую линейку смартфонов, оснастив iPhone 17e функцией, которой не хватало в iPhone 16e.

Новые слухи об iPhone 17e указывают на то, что он получит стеклянную заднюю панель с поддержкой магнитной беспроводной зарядки, в отличие от своего предшественника, который дебютировал весной 2025 года. Об этом сообщает The Information.

По данным портала, смартфон будет оснащен самым новым собственным модемом компании — C1X. Это одна из функций, которой больше всего не хватало пользователям iPhone 16e.

Как отмечает эксперт портала Phone Arena, интеграция модема C1X, вероятно, увеличит скорость зарядки смартфона до 20 Вт или 25 Вт, по сравнению с немагнитной беспроводной зарядкой Qi iPhone 16e с мощностью до 7,5 Вт.

Ранее также ходили слухи, что iPhone 17e может иметь камеру Center Stage и новый дизайн, что сделает устройство еще более похожим на iPhone 17. Кроме того, Apple, вероятно, добавит к устройству версию чипа A19, что сделает его более привлекательным.

"Я не знаю, что произошло с Apple в этом году, но, очевидно, компания компенсирует вялый запуск iOS 26 замечательным оборудованием. iPhone 17 ответил на большинство жалоб, которые люди имели на базовые устройства компании, и iPhone 17e может сделать то же самое с бюджетным телефоном", — пишет автор статьи.

Напомним, Apple планирует выпустить бюджетный iPhone 17e весной 2026 года и ежегодно обновлять e-линейку смартфонов.

Фокус также сообщал, что по данным инсайдеров, iPhone 17e получит такие же OLED-панели, как у предыдущей модели, которая, в свою очередь, унаследовала их от iPhone 14.