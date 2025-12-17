Можна не переплачувати: бюджетний iPhone 17e позбудеться свого основого недоліку

Apple, ймовірно, збирається покращити свою найдешевшу лінійку смартфонів, оснастивши iPhone 17e функцією, якої не вистачало в iPhone 16e.

Нові чутки про iPhone 17e вказують на те, що він отримає скляну задню панель з підтримкою магнітної бездротової зарядки, на відміну від свого попередника, який дебютував навесні 2025 року. Про це повідомляє The Information.

За даними порталу, смартфон буде оснащений найновішим власним модемом компанії — C1X. Це одна з функцій, якої найбільше не вистачало користувачам iPhone 16e.

Як зазначає експерт порталу Phone Arena, інтеграція модема C1X, ймовірно, збільшить швидкість зарядки смартфона до 20 Вт або 25 Вт, порівняно з немагнітною бездротовою зарядкою Qi iPhone 16e з потужністю до 7,5 Вт.

Важливо

Раніше також ходили чутки, що iPhone 17e може мати камеру Center Stage та новий дизайн, що зробить пристрій ще більш схожим на iPhone 17. Окрім того, Apple, ймовірно, додасть до пристрою версію чіпа A19, що зробить його привабливішим.

"Я не знаю, що сталося з Apple цього року, але, очевидно, компанія компенсує млявий запуск iOS 26 чудовим обладнанням. iPhone 17 відповів на більшість скарг, які люди мали на базові пристрої компанії, і iPhone 17e може зробити те саме з бюджетним телефоном", — пише автор статті.

Нагадаємо, Apple планує випустити бюджетний iPhone 17e навесні 2026 року та щорічно оновлювати e-лінійку смартфонів.

Фокус також повідомляв, що за даними інсайдерів, iPhone 17e отримає такі ж OLED-панелі, як у попередньої моделі, яка, зі свого боку, успадкувала їх від iPhone 14.