"Бюджетний" Phone для мас: смартфон розчарує однією особливістю (фото)
Apple вже працює над iPhone 17e — наступною ітерацією свого найдоступнішого смартфона. Розкрито деталі про дисплей майбутньої новинки.
За інсайдерськими відомостями, компанія планує використовувати в iPhone 17e ті самі OLED-панелі, що і в попередній моделі, яка, зі свого боку, успадкувала їх від iPhone 14. Це рішення продиктоване бажанням максимально знизити собівартість пристрою, пише MacRumors.
Тонкі рамки і старий "чубчик"
Головною візуальною зміною стануть більш тонкі рамки навколо дисплея. Це допоможе злегка освіжити дизайн смартфона, не змінюючи саму матрицю. Однак питання з вирізом в екрані залишається відкритим. Раніше ходили чутки, що iPhone 17e отримає Dynamic Island, як у старших моделей. Але нові дані змушують засумніватися.
Впровадження "Динамічного острова" вимагало б серйозного перероблення блоку камер TrueDepth і зміни виробничих ліній, що суперечить стратегії економії. Найімовірніше, Apple збереже колишній виріз, щоб розмежувати бюджетну модель і флагманську лінійку iPhone 17.
Чим розчарує дисплей
Неприємна новина стосується частоти оновлення екрана. Очікується, що iPhone 17e збереже стандартну частоту 60 Гц. Постачальник дисплеїв BOE поки не може масово виробляти недорогі LTPO-панелі, необхідні для реалізації плавної герцовки ProMotion (120 Гц). Тому Apple змушена використовувати старішу технологію LTPS, яка не підтримує високу герцовку.
У результаті навіть у 2026 році "бюджетний" iPhone (початкова ціна 16e у США становила $599) може залишитися без однієї з найбільш затребуваних функцій, яка вже давно стала стандартом навіть у недорогих Android-гаджетах. Реліз iPhone 17e очікується на початку наступного року.
