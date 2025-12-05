"Бюджетний" Phone для мас: смартфон розчарує однією особливістю (фото)

Apple вже працює над iPhone 17e — наступною ітерацією свого найдоступнішого смартфона. Розкрито деталі про дисплей майбутньої новинки.

За інсайдерськими відомостями, компанія планує використовувати в iPhone 17e ті самі OLED-панелі, що і в попередній моделі, яка, зі свого боку, успадкувала їх від iPhone 14. Це рішення продиктоване бажанням максимально знизити собівартість пристрою, пише MacRumors.

Тонкі рамки і старий "чубчик"

Головною візуальною зміною стануть більш тонкі рамки навколо дисплея. Це допоможе злегка освіжити дизайн смартфона, не змінюючи саму матрицю. Однак питання з вирізом в екрані залишається відкритим. Раніше ходили чутки, що iPhone 17e отримає Dynamic Island, як у старших моделей. Але нові дані змушують засумніватися.

Впровадження "Динамічного острова" вимагало б серйозного перероблення блоку камер TrueDepth і зміни виробничих ліній, що суперечить стратегії економії. Найімовірніше, Apple збереже колишній виріз, щоб розмежувати бюджетну модель і флагманську лінійку iPhone 17.

iPhone 17e (ілюстративне фото) Фото: macrumors.com

Чим розчарує дисплей

Неприємна новина стосується частоти оновлення екрана. Очікується, що iPhone 17e збереже стандартну частоту 60 Гц. Постачальник дисплеїв BOE поки не може масово виробляти недорогі LTPO-панелі, необхідні для реалізації плавної герцовки ProMotion (120 Гц). Тому Apple змушена використовувати старішу технологію LTPS, яка не підтримує високу герцовку.

У результаті навіть у 2026 році "бюджетний" iPhone (початкова ціна 16e у США становила $599) може залишитися без однієї з найбільш затребуваних функцій, яка вже давно стала стандартом навіть у недорогих Android-гаджетах. Реліз iPhone 17e очікується на початку наступного року.

