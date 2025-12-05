"Бюджетный" Phone для масс: смартфон разочарует одной особенностью (фото)

Apple уже трудится над iPhone 17e — следующей итерацией своего самого доступного смартфона. Раскрыты детали про дисплей будущей новинки.

По инсайдерским сведениям, компания планирует использовать в iPhone 17e те же OLED-панели, что и в предыдущей модели, которая, в свою очередь, унаследовала их от iPhone 14. Это решение продиктовано желанием максимально снизить себестоимость устройства, пишет MacRumors.

Тонкие рамки и старая "челка"

Главным визуальным изменением станут более тонкие рамки вокруг дисплея. Это поможет слегка освежить дизайн смартфона, не меняя саму матрицу. Однако вопрос с вырезом в экране остается открытым. Ранее ходили слухи, что iPhone 17e получит Dynamic Island, как у старших моделей. Но новые данные заставляют усомниться.

Внедрение "Динамического острова" потребовало бы серьезной переработки блока камер TrueDepth и изменения производственных линий, что противоречит стратегии экономии. Скорее всего, Apple сохранит прежний вырез, чтобы разграничить бюджетную модель и флагманскую линейку iPhone 17.

iPhone 17e (иллюстративное фото) Фото: macrumors.com

Чем разочарует дисплей

Неприятная новость касается частоты обновления экрана. Ожидается, что iPhone 17e сохранит стандартную частоту 60 Гц. Поставщик дисплеев BOE пока не может массово производить недорогие LTPO-панели, необходимые для реализации плавной герцовки ProMotion (120 Гц). Поэтому Apple вынуждена использовать более старую технологию LTPS, которая не поддерживает высокую герцовку.

В результате даже в 2026 году "бюджетный" iPhone (начальная цена 16e в США составляла $599) может остаться без одной из самых востребованных функций, которая уже давно стала стандартом даже в недорогих Android-гаджетах. Релиз iPhone 17e ожидается в начале следующего года.

