"Бюджетный" Phone для масс: смартфон разочарует одной особенностью (фото)
Apple уже трудится над iPhone 17e — следующей итерацией своего самого доступного смартфона. Раскрыты детали про дисплей будущей новинки.
По инсайдерским сведениям, компания планирует использовать в iPhone 17e те же OLED-панели, что и в предыдущей модели, которая, в свою очередь, унаследовала их от iPhone 14. Это решение продиктовано желанием максимально снизить себестоимость устройства, пишет MacRumors.
Тонкие рамки и старая "челка"
Главным визуальным изменением станут более тонкие рамки вокруг дисплея. Это поможет слегка освежить дизайн смартфона, не меняя саму матрицу. Однако вопрос с вырезом в экране остается открытым. Ранее ходили слухи, что iPhone 17e получит Dynamic Island, как у старших моделей. Но новые данные заставляют усомниться.
Внедрение "Динамического острова" потребовало бы серьезной переработки блока камер TrueDepth и изменения производственных линий, что противоречит стратегии экономии. Скорее всего, Apple сохранит прежний вырез, чтобы разграничить бюджетную модель и флагманскую линейку iPhone 17.
Чем разочарует дисплей
Неприятная новость касается частоты обновления экрана. Ожидается, что iPhone 17e сохранит стандартную частоту 60 Гц. Поставщик дисплеев BOE пока не может массово производить недорогие LTPO-панели, необходимые для реализации плавной герцовки ProMotion (120 Гц). Поэтому Apple вынуждена использовать более старую технологию LTPS, которая не поддерживает высокую герцовку.
В результате даже в 2026 году "бюджетный" iPhone (начальная цена 16e в США составляла $599) может остаться без одной из самых востребованных функций, которая уже давно стала стандартом даже в недорогих Android-гаджетах. Релиз iPhone 17e ожидается в начале следующего года.
