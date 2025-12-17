Найцікавіший смартфон 2025 року: експерт назвав модель, яка точно здивує (фото)

Цього року більшість флагманських смартфонів виглядають досить однотипними, тож Xiaomi 17 Pro Max виглядає на їхньому фоні напрочуд сміливо, зокрема через свій додатковий дисплей.

На задній панелі Xiaomi 17 Pro Max розташований повноцінний другий екран, вбудований безпосередньо в плато камери. На думку експерта порталу PhoneArena, це найцікавіша функція смартфона, яку можна отримати у 2025 році.

Додатковий екран Xiaomi 17 Pro Max не поступається основному дисплею за яскравістю, частотою оновлення 120 Гц, чутливістю та якістю скла. За словами автора статті, цей елемент не відчувається як якийсь непотрібний аксесуар, адже він глибоко інтегрований у функціонал смартфона.

Додатковий дисплей Xiaomi 17 Pro Max

Як зазначає оглядач, Xiaomi приділила багато уваги деталям. Користувач отримує мінімалістичний дизайн, механічні циферблати, лічильник кроків та анімованих персонажів. Усі візуальні ефекти мають високу роздільну здатність, як на преміальному смарт-годиннику.

Відео дня

Додатковий екран Xiaomi 17 Pro Max

При бажанні можна створити власний дизайн з нуля, вибравши власний текст, шрифти, кольори та макети. Смартфон також дозволяє створювати анімовані фони зі штучним інтелектом, адаптовані до розміру заднього екрана.

Камера Xiaomi 17 Pro Max

Однак головною особливістю додаткового дисплея Xiaomi 17 Pro Max є те, що він дозволяє використовувати потужну основну камеру для селфі. Через невеличкий екран можна отримати доступ до портретного режиму, рівнів масштабування, надширококутної камери та навіть відео 8K.

Важливо

Обійшли iPhone, Galaxy та Pixel: експерт розповів, які смартфони краще купити у 2026 році

Ба більше, Xiaomi навіть створила спеціальний чохол для контролера, який перетворює задній дисплей на крихітну ігрову консоль. Експерт зазначає, що з технічної точки зору ця функція працює добре, але по суті вона є непрактичною.

"Тим не менш, такого роду експерименти підкріплюють більш загальну тезу. Xiaomi готова пробувати нові речі просто тому, що може це зробити, а не тому, що маркетингові дослідження показують, що це безпечно", — підсумував автор.

Нагадаємо, Apple, ймовірно, збирається покращити свою найдешевшу лінійку смартфонів, оснастивши iPhone 17e функцією, якої не вистачало в iPhone 16e.

Фокус також повідомляв, що смартфон Redmi K90 Ultra може отримати величезний акумулятор, а також значне покращення камери порівняно з попередником.