Компанія подарувала співробітникам смартфони, які їх розлютили: в чому справа (фото)

У 2025 році одна компанія вирішила висловити подяку своїм співробітникам, подарувавши їм різдвяний подарунок наперед. Керівництво замовило партію телефонів Motorola Edge 50, однак більшість отримувачів залишилися незадоволеними.

Прикру історію зі смартфонами Motorola Edge 50 розповів експерт з технологій Мар'ян Мюррей, зазначавши, що йдеться про компанію, в якій працює його друг. Про причини негативної реакції на безкоштовний смартфон, він розмірковує у статті для PhoneArena.

Як автор Мюррей, Motorola Edge 50 — це цілком пристойний телефон, тому розчарування людей, ймовірно, пов’язане з лояльністю до конкретних брендів. Провідні компанії наполегливо працюють над рекламою своїх моделей преміумкласу, що впливає здатність до об'єктивного порівняння та критичного мислення.

Motorola Edge 50 Фото: Motorola

"Майже всі співробітники (загалом близько 25 осіб) ненавиділи подарунок. Вони були незадоволені вибором. Натомість вони хотіли пристрій Apple або Samsung і відкрито зізналися (тобто не в обличчя своєму начальнику), що одразу ж продадуть свої подарунки", — наголосив Мюррей.

За словами експерта, купуючи преміальний телефон, люди часто проєктують на себе всі ключові характеристики, які має цей пристрій. До прикладу, вони кажуть собі: "Я з тих людей, які цінують високоякісні матеріали, сучасний дизайн, продуктивність та якість".

Мюррей наголосив, що багато брендів випускають смартфони чудової якості з доступною ціною. Ба більше, ці компанії пропонують більшість функцій і навіть деякі дизайнерські рішення преміальних телефонів.

Однак варто враховувати, що більшість висококласних та преміальних брендів були символом статусу протягом століть. Тому при наявності безлічі альтернатив iPhone, які не поступаються або навіть перевершують продукти Apple, деякі люди навіть не розглядають інші варіанти.

"Психологічні інструменти, здається, настільки потужні та закарбовані в нашій свідомості, що їх можна використовувати і для подарунків. Ці 25 людей не заплатили ні цента за телефони Motorola Edge 50, але вони все одно були незадоволені подарунком. Вони хвилювалися за власний імідж", — зазначив Мюррей.

