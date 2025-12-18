Новий смартфон Samsung Galaxy змели з прилавків за лічені хвилини, але є нюанс
Складаний смартфон Samsung Galaxy Z TriFold, який надійшов у продаж кілька днів тому, вже повністю розкуплений у Південній Кореї.
Незабаром Samsung поповнила запаси Galaxy Z TriFold, однак всього через дві хвилини пристрої знову були розпродані. Це, ймовірно, пов’язано, з постачанням невеликої кількості смартфонів, вважають експерти порталу GSMArena.
Згідно зі звітами, початковий запас смартфонів Samsung Galaxy Z TriFold, який був розпроданий вперше, становив 1000 одиниць. Водночас загальний обсяг продажів, включаючи останній раунд, становив 3000 одиниць.
На думку експертів, такі скромні об’єми поставок — це один зі способів підняти ажіотаж навколо нового продукту. Вони припускають, що Samsung цілеспрямовано зробила пропозицію меншою за попит заряди заголовків про "розпродані" смартфони.
"У країні з населенням близько 50 мільйонів людей 3000 одиниць — це сміховинно мала кількість. Тож у Samsung було два варіанти: почекати, поки вироблять більше, і лише тоді виставити на розпродаж, або ж все одно виставити на розпродаж, а потім розпродати майже миттєво кілька разів, створюючи відчуття, що пристрій "розпродається як гарячі пиріжки", хоча це не так"
