Смартфон середнього класу, який варто купити 2026 році: яку модель радить експерт (фото)
Компанія OnePlus офіційно представила смартфон OnePlus 15R, який вирізняється у своєму ціновому діапазоні низкою переваг.
За 700 доларів OnePlus 15R пропонує високу продуктивність, потужний акумулятор та високоякісний дисплей. Своїми враженнями від використання нового смартфона поділився оглядач технологій Стівен Радокія у своїй статті для Android Police.
За словами експерта, чипсет Snapdragon 8 Gen 5 забезпечує чудову продуктивність. OnePlus 15R легко впорався з усіма поставленими завданнями, від плавної багатозадачності до відтворення ігор на високих налаштуваннях графіки.
Телефон отримав кремнієво-вуглецевий акумулятор ємністю 7400 мАг, якого вистачає на кілька днів роботи на одному заряді. Пристрій також підтримує швидку дротову зарядку до 80 Вт.
OnePlus 15R оснащений 6,83-дюймовою OLED-панеллю з роздільною здатністю 2800x1272. Оглядач відзначив хорошу якість дисплея, зокрема насичені кольори та достатню яскравість для користування на сонці.
Програмне забезпечення OnePlus також значно покращилося за останні кілька років. Компанія зобов'язується отримувати оновлення ОС протягом чотирьох років і виправлення безпеки протягом шести років.Важливо
Щодо камери, OnePlus 15R не має телеоб'єктива свого попередника, натомість компанія обрала основний об'єктив на 50 МП та надширококутний об'єктив на 8 МП. За словами експерта, смартфон робить непогані фотографії, але движок DetailMax від компанії явно ще в процесі розробки.
"Я хочу, щоб у 2026 році з'явилося більше телефонів, схожих на OnePlus 15R. OnePlus 15R нагадує мені Nothing Phone 2 і Motorola ThinkPhone кількарічної давнини. Це пристрої з майже флагманськими чипсетами за більш прийнятною ціною. 700 доларів — це ідеальний варіант", — підсумував Радокія.
Нагадаємо, експерт порталу PhoneArena назвав Xiaomi 17 Pro Max найцікавішим смартфоном 2025 року. Його основна особливість – додатковий дисплей на задній панелі.
Фокус також повідомляв, що Apple, ймовірно, збирається покращити свою найдешевшу лінійку смартфонів, оснастивши iPhone 17e функцією, якої не вистачало в iPhone 16e.