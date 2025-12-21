Смартфон середнього класу, який варто купити 2026 році: яку модель радить експерт (фото)

Компанія OnePlus офіційно представила смартфон OnePlus 15R, який вирізняється у своєму ціновому діапазоні низкою переваг.

За 700 доларів OnePlus 15R пропонує високу продуктивність, потужний акумулятор та високоякісний дисплей. Своїми враженнями від використання нового смартфона поділився оглядач технологій Стівен Радокія у своїй статті для Android Police.

За словами експерта, чипсет Snapdragon 8 Gen 5 забезпечує чудову продуктивність. OnePlus 15R легко впорався з усіма поставленими завданнями, від плавної багатозадачності до відтворення ігор на високих налаштуваннях графіки.

OnePlus 15R Фото: androidpolice.com

Телефон отримав кремнієво-вуглецевий акумулятор ємністю 7400 мАг, якого вистачає на кілька днів роботи на одному заряді. Пристрій також підтримує швидку дротову зарядку до 80 Вт.

OnePlus 15R оснащений 6,83-дюймовою OLED-панеллю з роздільною здатністю 2800x1272. Оглядач відзначив хорошу якість дисплея, зокрема насичені кольори та достатню яскравість для користування на сонці.

OnePlus 15R Фото: androidpolice.com

Програмне забезпечення OnePlus також значно покращилося за останні кілька років. Компанія зобов'язується отримувати оновлення ОС протягом чотирьох років і виправлення безпеки протягом шести років.

Щодо камери, OnePlus 15R не має телеоб'єктива свого попередника, натомість компанія обрала основний об'єктив на 50 МП та надширококутний об'єктив на 8 МП. За словами експерта, смартфон робить непогані фотографії, але движок DetailMax від компанії явно ще в процесі розробки.

"Я хочу, щоб у 2026 році з'явилося більше телефонів, схожих на OnePlus 15R. OnePlus 15R нагадує мені Nothing Phone 2 і Motorola ThinkPhone кількарічної давнини. Це пристрої з майже флагманськими чипсетами за більш прийнятною ціною. 700 доларів — це ідеальний варіант", — підсумував Радокія.

