Компактный смартфон с мощным аккумулятором: какую модель советуют эксперты (фото)

Смартфон среднего класса Sony Xperia 10 VII предлагает почти 24 часа непрерывной работы от аккумулятора. Несмотря на мощную батарею, это устройство является удивительно компактным и легким.

Об основных преимуществах и недостатках телефона Sony Xperia 10 VII рассказали эксперты портала Notebookcheck.

По словам обозревателей, Sony Xperia 10 VII выделяется благодаря своему свежему дизайну и улучшенным объективам камеры. Переход от соотношения сторон 21:9 к более широкому дисплею 19,5:9 делает телефон Xperia визуально немного шире.

Sony Xperia 10 VII Фото: notebookcheck.com

Как отмечают в издании, 6,1-дюймовый OLED-экран имеет большие рамки, которые очень заметны из-за компактного размера дисплея. Соотношение дисплея к корпусу составляет лишь 82,9%. Для сравнения, Motorola Edge 60 Neo имеет это соотношение почти 89%.

"Очевидным положительным моментом является очень длительное время работы от батареи, которое составляло почти 24 часа в нашем тесте Wi-Fi. Мы установили яркость дисплея на 150 нит, что делает результаты сопоставимыми с другими телефонами", — отметили эксперты.

В то же время Sony Xperia 10 VII имеет свои слабые стороны. Смартфон работает на Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, который немного быстрее своего предшественника, но все еще обеспечивает производительность ниже средней за свою цену, особенно по сравнению с конкурентами.

По мнению экспертов, Sony Xperia 10 VII является хорошим выбором для тех, кто ценит длительную поддержку обновлений, очень хорошее время автономной работы и традиционные функции, такие как 3,5-мм разъем для наушников и поддержка microSD. Однако для высокой производительности стоит поискать другую модель.

