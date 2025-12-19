Лучшие бюджетные смартфоны 2025 года: эксперты назвали неожиданные модели (фото)

Современные дешевые смартфоны предлагают пользователям приличные камеры, улучшенную защиту от воды и пыли, и даже базовую интеграцию искусственного интеллекта (ИИ), однако не все модели одинаково качественны.

Чтобы правильно выбрать недорогой телефон, следует понимать преимущества и ограничения различных устройств. Эксперты портала Gadgetmatch составили собственный список лучших бюджетных смартфонов 2025 года.

Realme C85

Realme C85 Фото: YouTube

Смартфон Realme C85 отличается своей прочностью и долговечностью. Его особенностью является водонепроницаемость, которая позволяет не волноваться из-за попадания жидкости на устройство.

"Производительность и возможности камеры... приличные. Нормально для любого смартфона в своей ценовой категории", — отмечают в издании.

Infinix GT 30

Infinix GT 30 Фото: gadgetmatch.com

Бюджетный Infinix GT 30 в первую очередь может похвастать стабильной производительностью. Он справляется с самыми требовательными мобильными играми на низких настройках и легко выполняет многозадачность и другие задачи без сбоев.

Среди других преимуществ смартфона — оптимизированное потребление энергии, иммерсивный дисплей и достаточно мощная основная камера, как для недорогой модели.

Серия Nubia Neo 3

Nubia Neo 3 Фото: gadgetmatch.com

Смартфон серии Nubia Neo 3, такие как Neo 3 и Neo, разработаны преимущественно для игр. По словам экспертов, эти гаджеты полностью соответствуют заявленным возможностям.

Кроме производительности, эти телефоны получили четкий дисплей. Бонусом Neo 3 GT также является 50-мегапиксельная камера. Авторы также отметили кибернетический дизайн, который имеет своих поклонников.

HONOR X7d

HONOR X7d Фото: gadgetmatch.com

HONOR X7d — это новейший универсальный бюджетный смартфон от HONOR. Обозреватели отмечают, что эта модель имеет отличное соотношение цены и качества.

"Плюсы за интеграцию искусственного интеллекта, удобную камеру, вместительную внутреннюю память и функции, которые вы не часто найдете где-либо, такие как обмен файлами с HONOR для iPhone", — отметили эксперты.

TECNO Slim

TECNO Slim Фото: Mint

В издании называют TECNO Slim лидером среди тонких смартфонов Android. При этом он гораздо доступнее по цене, чем iPhone 17 Air, потерпевший коммерческий провал в этом году.

"Это предложение от TECNO с кодировкой Baymax имеет схожие преимущества и недостатки с iPhone 17 Air, но значительно уступает ему ценой в 200 долларов США", — говорится в статье.

Nubia Air

Nubia Air Фото: gadgetmatch.com

Nubia Air — это еще один бюджетный смартфон с тонким премиальным корпусом, который не стоит много денег. При этом пользователи также получают плавную работу, яркий дисплей и емкость аккумулятора, которой хватает на целый день.

"Элегантная отделка и изысканный вид придают ему более прохладное и премиальное ощущение в руке, делая ежедневное использование немного более стильным", — утверждают эксперты.

Redmi 15C

Redmi 15C Фото: Xiaomi

Redmi 15C от суббренда Xiaomi порадует пользователей большим дисплеем, длительным временем автономной работы и надежной работой. В общем, он легко справляется с базовыми функциями и порой может оставаться стабильным при больших нагрузках.

"Внешне он такой же потрясающий, как и внутри. Прокрутка плавная и отзывчивая. Камера выглядит последовательно, учитывая цену", — подытожили авторы.

