Выпущен бюджетный Realme C85 с батареей на 7000 мАч и большим экраном (фото, видео)

Realme представила недорогую серию смартфонов C85. В нее вошли C85 Pro (4G) и C85 5G. Главные фишки новинок — гигантская батарея, крупные и яркие дисплеи, а также усиленная защита от воды по стандарту IP69.

Популярная С-линейка пополнилась моделями, в которых сделан упор на автономность и надежность. Гаджеты работают под управлением ОС Android 15 с оболочкой Realme UI 6.0, пишет Gizmochina.

Аппараты отличаются по ключевым характеристикам. Realme C85 Pro (4G) имеет 6,8-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ (1080 x 2344) и пиковой яркостью 4000 нит, но с частотой обновления 120 Гц. За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 685. Realme C85 5G оснащен LCD-экраном на 6,8 дюйма с пониженным разрешением HD+, но с более высокой частотой обновления — до 144 Гц. Внутри установлен чип MediaTek Dimensity 6300.

Realme C85 Pro и C85 5G Фото: Realme

Оба смартфона могут похвастаться одинаковым набором преимуществ, которые выделяют их на фоне конкурентов. Главный козырь — аккумулятор емкостью 7000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт. Смартфоны предлагают до 8 ГБ оперативной памяти (с возможностью виртуального расширения до 24 ГБ) и до 256 ГБ хранилища со слотом для карты microSD.

Предусмотрена мощная защита от воды и пыли по стандарту IP69, что редкость для доступного сегмента. Набор камер у обеих моделей одинаковый: 50-мегапиксельная основная и 8-мегапиксельная фронтальная.

Пока что устройства вышли только во Вьетнаме, однако поступление на другие рынки, включая Украину, ожидается в будущем. Цены:

Realme C85 5G (8/128 ГБ): от $247 (около 10 400 грн).

Realme C85 Pro (8/256 ГБ): от $292 (около 12 300 грн).

Realme C85 Pro на видео

Для сравнения: сейчас в продаже на украинском рынке есть Realme C75 c начальной стоимостью в 6499 грн, однако его характеристики уступают свежим моделям.

