Вдвое дешевле других флагманов: представлен Realme GT8 с батареей 7000 мАч (фото, видео)

Компания Realme анонсировала линейку смартфонов GT8. Новинки отличились топовыми чипами и емкими АКБ, а Pro-версия получила уникальную фишку — сменные блоки камер, созданные совместно с известным фотобрендом Ricoh.

Гаджеты предлагают флагманские характеристики по более низкой цене, если сравнивать с конкурентами, пишет GSMArena про GT8 и GT8 Pro.

Расцветки корпуса Realme GT 8 Pro Фото: Realme

Realme GT8 Pro

Старшая модель — это бескомпромиссный флагман с интересной возможностью кастомизации. Обрамление для блока камер крепится на двух винтах и магнитах, и его легко заменить на другой, изменив внешний вид смартфона. Realme предоставляет разные дизайны квадратной и круглой формы, а также опубликовала модель для 3D-печати собственных вариантов.

За производительность отвечает новейший чипcет Snapdragon Elite Gen 5 Extreme Edition в паре с графическим сопроцессором R1. Батарея на 7000 мАч поддерживает 120-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядку. При этом толщина корпуса составляет 8,2 мм.

Как заменяются блоки камер на Realme GT8 Pro

6,79-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением QHD+ и частотой развертки 144 Гц имеет пиковую яркость 4000 нит. Основная 50-Мп камера разработана совместно с Ricoh и совместима с фирменными цветовыми фильтрами этого бренда. Ее дополняют 200-Мп перископический телефото с 3-кратным оптическим зумом и 50-Мп "сверхширик".

Начальная цена Realme GT8 Pro (12/256 ГБ) в Китае — 3999 юаней (примерно 23 500 грн).

Realme GT8

Базовая модель получилась несколько проще, но тем не менее имеет отличное соотношение цены и качества. Аппарат оснащен предтоповым процессором Snapdragon 8 Elite и аккумулятором на 7000 мАч со 100-ваттной зарядкой (беспроводная здесь отсутствует). Экран здесь такой же, как в Pro-версии — 6,79-дюймовая панель AMOLED (1440p) с поддержкой 144 Гц.

Realme GT8 Фото: Realme

Основная 50-Мп камера Ricoh — та же, что и в GT8 Pro. А вот остальные модули отличаются: установлены 50-Мп телеобъектив и 8-Мп сверхширокоугольная камера. Оба смартфона обладают защитой от воды и пыли по стандартам IP66/68/69 и работают под управлением ОС Android 16 с оболочкой Realme UI 7.0.

Цена Realme GT8 (12/256 ГБ) на домашнем рынке начинается с 2899 юаней (около 17 000 грн).

