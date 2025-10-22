Удвічі дешевше за інші флагмани: представлено Realme GT8 з батареєю 7000 мАг (фото, відео)

Компанія Realme анонсувала лінійку смартфонів GT8. Новинки відзначилися топовими чипами і ємними АКБ, а Pro-версія отримала унікальну фішку — змінні блоки камер, створені спільно з відомим фотобрендом Ricoh.

Гаджети пропонують флагманські характеристики за нижчою ціною, якщо порівнювати з конкурентами, пише GSMArena про GT8 і GT8 Pro.

Забарвлення корпусу Realme GT 8 Pro Фото: Realme

Realme GT8 Pro

Старша модель — це безкомпромісний флагман з цікавою можливістю кастомізації. Обрамлення для блоку камер кріпиться на двох гвинтах і магнітах, і його легко замінити на інший, змінивши зовнішній вигляд смартфона. Realme надає різні дизайни квадратної та круглої форми, а також опублікувала модель для 3D-друку власних варіантів.

За продуктивність відповідає новітній чипсет Snapdragon Elite Gen 5 Extreme Edition у парі з графічним співпроцесором R1. Батарея на 7000 мАг підтримує 120-ватну дротову і 50-ватну бездротову зарядку. При цьому товщина корпусу становить 8,2 мм.

Як замінюються блоки камер на Realme GT8 Pro

6,79-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю QHD+ і частотою розгортки 144 Гц має пікову яскравість 4000 ніт. Основна 50-Мп камера розроблена спільно з Ricoh і сумісна з фірмовими колірними фільтрами цього бренду. Її доповнюють 200-Мп перископічний телефото з 3-кратним оптичним зумом і 50-Мп "надширик".

Початкова ціна Realme GT8 Pro (12/256 ГБ) у Китаї — 3999 юанів (приблизно 23 500 грн).

Realme GT8

Базова модель вийшла дещо простішою, але, тим не менш, має відмінне співвідношення ціни та якості. Апарат оснащений передтоповим процесором Snapdragon 8 Elite і акумулятором на 7000 мАг зі 100-ватною зарядкою (бездротова тут відсутня). Екран тут такий самий, як у Pro-версії — 6,79-дюймова панель AMOLED (1440p) з підтримкою 144 Гц.

Realme GT8 Фото: Realme

Основна 50-Мп камера Ricoh — та сама, що і в GT8 Pro. А ось інші модулі відрізняються: встановлені 50-Мп телеоб'єктив і 8-Мп надширококутна камера. Обидва смартфони мають захист від води і пилу за стандартами IP66/68/69 і працюють під управлінням ОС Android 16 з оболонкою Realme UI 7.0.

Ціна Realme GT8 (12/256 ГБ) на домашньому ринку починається з 2899 юанів (близько 17 000 грн).

Ціна Realme GT8 (12/256 ГБ) на домашньому ринку починається з 2899 юанів (близько 17 000 грн).