Батарея 8000 мАг і вентилятор усередині: представлений смартфон RedMagic 11 Pro (фото)

Компанія Nubia анонсувала свої топові смартфони RedMagic 11 Pro і 11 Pro+. Це безкомпромісні пристрої для геймерів, які виділяються найпотужнішим процесором, гігантськими АКБ і активною системою охолодження з вбудованим кулером.

У новинках зробили ставку на максимальну продуктивність і унікальні фішки, включно з екраном без вирізів і підсвічуванням корпусу, пише Gizchina.

Екран і чипсет Red Magic 11 Pro

Головна особливість дизайну — справжній повноекранний досвід. Фронтальна камера захована під дисплей, тому на 6,85-дюймовій AMOLED-панелі немає відволікаючих елементів. Сам екран має роздільну здатність 1.5K, частоту оновлення 144 Гц і ультратонкі рамки завтовшки всього 1,25 мм. За безпеку відповідає 3D-ультразвуковий сканер відбитків пальців.

В обох гаджетах встановлено флагманський процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Корпус оснащений міні-вентилятором, доповненим випарною камерою з рідким металом. А в Pro+ версії є і пульсуючий водяний контур. Усе разом має забезпечувати передове охолодження, щоб у складних завданнях швидкодія залишалася гранично високою, а телефон не перегрівався.

У наявності також фірмовий ігровий чип Nubia R4, до 24 ГБ надшвидкої оперативної пам'яті LPDDR5T і накопичувач UFS 4.1 Pro об'ємом до 1 ТБ. Для максимальної чуйності в іграх передбачені сенсорні тригери на гранях з частотою відгуку 520 Гц і спеціальний компонент, що забезпечує частоту дискретизації торкань у 3000 Гц.

Забарвлення RedMagic 11 Pro Фото: Nubia

Батарея та камери Red Magic 11 Pro

Тут моделі трохи відрізняються. RedMagic 11 Pro отримав акумулятор на 8000 мАг з підтримкою 80-ватної швидкої зарядки. RedMagic 11 Pro+ комплектується батареєю на 7500 мАг, але зате сумісний зі 120-ватною дротовою і 80-ватною бездротовою зарядкою.

Камери — не найсильніший бік ігрових смартфонів, але тут вони цілком гідні. На задній панелі — подвійна система з 50-Мп основного і 50-Мп надширококутного сенсорів, спереду — 16-Мп підекранний селфі-модуль.

Смартфони зберегли роз'єм для навушників 3,5 мм, модулі Wi-Fi 7 і NFC, ІЧ-порт і захист від води IPX8.

Ціна в Китаї становить 5000 юанів за базовий RedMagic 11 Pro, що еквівалентно приблизно 29 000 гривням.

