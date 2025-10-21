Батарея 8000 мАч и вентилятор внутри: представлен смартфон RedMagic 11 Pro (фото)

Компания Nubia анонсировала свои топовые смартфоны RedMagic 11 Pro и 11 Pro+. Это бескомпромиссные устройства для геймеров, которые выделяются мощнейшим процессором, гигантскими АКБ и активной системой охлаждения со встроенным кулером.

В новинках сделали ставку на максимальную производительность и уникальные фишки, включая экран без вырезов и подсветку корпуса, пишет Gizchina.

Экран и чипсет Red Magic 11 Pro

Главная особенность дизайна — настоящий полноэкранный опыт. Фронтальная камера спрятана под дисплей, поэтому на 6,85-дюймовой AMOLED-панели нет отвлекающих элементов. Сам экран имеет разрешение 1.5K, частоту обновления 144 Гц и ультратонкие рамки толщиной всего 1,25 мм. За безопасность отвечает 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

В обоих гаджетах установлен флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Корпус оснащен мини-вентилятором, дополненным испарительной камерой с жидким металлом. А в Pro+ версии имеется и пульсирующий водяной контур. Все вместе должно обеспечивать передовое охлаждение, чтобы в сложных задачах быстродействие оставалось предельно высоким, а телефон не перегревался.

В наличии также фирменный игровой чип Nubia R4, до 24 ГБ сверхбыстрой оперативной памяти LPDDR5T и накопитель UFS 4.1 Pro объемом до 1 ТБ. Для максимальной отзывчивости в играх предусмотрены сенсорные триггеры на гранях с частотой отклика 520 Гц и специальный компонент, обеспечивающий частоту дискретизации касаний в 3000 Гц.

Расцветки RedMagic 11 Pro Фото: Nubia

Батарея и камеры Red Magic 11 Pro

Здесь модели немного отличаются. RedMagic 11 Pro получил аккумулятор на 8000 мАч с поддержкой 80-ваттной быстрой зарядки. RedMagic 11 Pro+ комплектуется батареей на 7500 мАч, но зато совместим со 120-ваттной проводной и 80-ваттной беспроводной зарядкой.

Камеры — не самая сильная сторона игровых смартфонов, но здесь они вполне достойные. На задней панели — двойная система из 50-Мп основного и 50-Мп сверхширокоугольного сенсоров, спереди — 16-Мп подэкранный селфи-модуль.

Смартфоны сохранили разъем для наушников 3,5 мм, модули Wi-Fi 7 и NFC, ИК-порт и защиту от воды IPX8.

Цена в Китае составляет 5000 юаней за базовый RedMagic 11 Pro, что эквивалентно примерно 29 000 гривнам.

