Не Samsung и не Pixel: эксперты назвали лучшие флагманские Android-смартфоны 2025 года

Смартфоны Samsung Galaxy и Google Pixel считаются лучшими в области устройств Android. Но это не значит, что выбор исчерпывается этими двумя брендами – есть модели, которые ни в чем не уступают флагманам.

Если вы не хотите следовать мейнстриму и покупать Samsung или Pixel, то можно присмотреться к китайским смартфонам, пишет slashgear.com. Издание опубликовало список лучших Android-смартфонов, на которые стоит обратить внимание в 2025 году.

Huawei Mate XT Ultimate

Многие не любят складные смартфоны, но только не в случае Huawei. Его Mate XT в закрытом состоянии выглядит как обычный телефон с внушительным 6,4-дюймовым дисплеем. Но, разложив его, вы увидите еще более крупный 7,9-дюймовый дисплей. В этом форм-факторе можно разложить и дисплей на задней панели, и тогда вы оцените весь масштабный замысел: Mate XT Ultimate – это по сути 10,2-дюймовый планшет с высоким разрешением.

Смартфон Huawei Mate XT Ultimate Фото: tomsguide.com

Правда, есть и минусы – время автономной работы небольшое, а защиты от воды и пыли телефон не получил.

Xiaomi 17 Pro

Китайская компания Xiaomi даже не скрывает, что часто просто копирует лучшие образцы Apple. Так и тут – Xiaomi 17 Pro очень похож на iPhone 17 Pro.

Смартфон Xiaomi 17 Pro Фото: Xiaomi

Однако внешнее сходство – это не все. Смартфон Xiaomi 17 Pro оснащен более совершенным оборудованием, чем iPhone: например, у него есть аккумулятор емкостью 6300 мАч, и поставляется он с зарядным устройством мощностью 100 Вт из коробки. Для сравнения, у iPhone 17 Pro батарея всего на 4252 мАч, и он не комплектуется блоком питания.

Смартфон Xiaomi работает на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 – между прочим, он первым получил этот флагманский чипсет от Qualcomm.

Vivo X200 Pro

Тут сразу обращаешь внимание на камеры. Основная и сверхширокоугольная камеры X200 Pro с 50-мегапиксельными сенсорами обеспечивают широкий динамический диапазон и четкую цветопередачу. Тут сыграла свою роль особая технология обработки изображений Vivo.

Смартфон Vivo X200 Pro Фото: fonearena.com

Но по-настоящему выделяется 200-мегапиксельная перископическая камера с 3,7-кратным зумом. X200 Pro оснащён фирменным эффектом боке Zeiss, который в сочетании с 200-мегапиксельным сенсором обеспечивает превосходные портретные снимки.

Realme GT7

Этот телефон оснащен кремний-углеродным аккумулятором, и поэтому сочетает в себе и достаточную мощность, и стильный дизайн. Он довольно тонкий и легкий, хотя батарея у него на целых 7000 мАч.

Смартфон Realme GT7 Фото: gsmarena.com

Для зарядки огромного аккумулятора используется адаптер Realme SuperVOOC с проводной зарядкой мощностью 120 Вт. Realme утверждает, что с помощью этого адаптера можно зарядить батарею до 100% всего за 40 минут. AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц тоже впечатляет: его пиковая яркость достигает 6000 нит.

