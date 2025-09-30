Названы лучшие смартфоны осени до 8000 грн: топ-5 бюджетных моделей (фото)

Найти качественный и недорогой смартфон — задача не из легких. Но сейчас на рынке все чаще встречаются достойные варианты за разумные деньги. Собрали примечательные новинки, на которые стоит обратить внимание.

Если раньше дешевые телефоны пестрили компромиссами, сегодня такие устройства предлагают приличные возможности, включая емкие батареи и крупные дисплеи. Фокус приводит подборку из пяти гаджетов в ценовом диапазоне до 8000 грн.

Xiaomi Poco C85

Cмартфон популярной серии дебютировал в сентябре 2025-го. Аппарат оснащен емким аккумулятором на 6000 мАч с поддержкой 33-ваттной быстрой зарядки (50% за 31 минуту), а также 10-ваттной реверсивная, что позволяет использовать его как повербанк. Огромный 6,9-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 120 Гц, впрочем, обладает не самым высоким разрешением — только HD+ (1600x720 пикселей).

Poco C85 Фото: Xiaomi

За производительность отвечает процессор MediaTek Helio G81 Ultra в связке с 6 или 8 ГБ оперативной памяти, чего достаточно для повседневных задач. Основная камера на 50 Мп делает достойные снимки, а из приятных бонусов — наличие разъема для наушников 3,5 мм, боковой сканер отпечатков и защита от брызг IP64.

Цена: 5199 грн

Motorola Moto G15 Power

Этот смартфон выделяется премиальными для своего класса материалами и сбалансированностью. Задняя крышка выполнена из экокожи, а 6,72-дюймовый IPS-дисплей защищен стеклом Gorilla Glass 3. В отличие от Poco, матрица имеет разрешение Full HD+ (1080 x 2400). Другие характрестки схожи: батарея на 6000 мАч (с 30-ваттной зарядкой) и чипсет Mediatek Helio G81 Extreme с 8 ГБ ОЗУ.

Motorola Moto G15 Power Фото: Motorola

Камера здесь интереснее: помимо 50-Мп основного сенсора, есть 5-Мп сверхширокоугольный модуль, что редкость для этого класса. Еще одно преимущество — стереодинамики, за счет которых приятнее смотреть видео.

Цена: 6999 грн

Samsung Galaxy A07

Свежая модель начального уровня от Samsung выделяется программной поддержкой. Заявлены шесть крупных обновлений ОС Android, что делает гаджет самым долговечным в плане актуальности ПО. Внутри установлен проверенный временем чип MediaTek Helio G99.

Samsung Galaxy A07 Фото: gsmarena.com

В остальном это сбалансированное устройство с большим 6,7-дюймовым экраном типа LCD PLS с частотой развертки 90 Гц (но с разрешением HD+), 50-Мп основной камерой и аккумулятором на 5000 мАч с 25-ваттной зарядкой. Неплохой выбор для тех, кому важен известный бренд и долгосрочная эксплуатация.

Цена: 4399 грн

Samsung Galaxy A17

Более продвинутый вариант от Samsung для тех, кто готов доплатить за качество картинки. Главное отличие — яркий 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, который обеспечивает насыщенные цвета и хорошую читабельность на улице. Вдобавок панель защищена прочным стеклом Gorilla Glass Victus+.

Samsung Galaxy A17 Фото: Samsung

Что касается камер, 50-Мп главный фотосенсор получил оптическую стабилизацию (OIS), что значительно улучшает плавность роликов и качество фото в движении. Также есть 5-мегапиксельный широкоугольный модуль. Аппаратная основа та же, что и в Galaxy A07 — чипсет Helio G99. Аккумулятор на 5000 мАч и 25-ваттная зарядка остались без изменений, как и длительная поддержка апдейтами. Из компромиссов — отсутствие разъема для наушников.

Цена: 7999 грн

Xiaomi Redmi 15

Еще одна долгоиграющая модель от Xiaomi. Она лидирует по времени автономной работы за счет гигантского аккумулятора на 7000 мАч и 33-ваттной зарядки. В наличии 6,9-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и рекордной для сегмента частотой обновления 144 Гц.

Xiaomi Redmi 15 Фото: gsmarena.com

Новинка оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 685, а тыльная камера имеет разрешение 50 Мп. Как и Galaxy A17, смартфон лишился разъема для наушников, но зато поддерживает Hi-Res аудио. Словом, ключевые преимущества — максимальная автономность и плавный экран за разумные деньги.

Цена: 6799 грн

