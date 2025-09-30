Названо найкращі смартфони осені до 8000 грн: топ 5 бюджетних моделей (фото)

Знайти якісний і недорогий смартфон — завдання не з легких. Але зараз на ринку все частіше зустрічаються гідні варіанти за розумні гроші. Зібрали примітні новинки, на які варто звернути увагу.

Якщо раніше дешеві телефони рясніли компромісами, сьогодні такі пристрої пропонують пристойні можливості, включно з ємними батареями і великими дисплеями. Фокус наводить добірку з п'яти гаджетів у ціновому діапазоні до 8000 грн.

Xiaomi Poco C85

Смартфон популярної серії дебютував у вересні 2025-го. Апарат оснащений ємним акумулятором на 6000 мАг з підтримкою 33-ватної швидкої зарядки (50% за 31 хвилину), а також 10-ватної реверсивної, що дає змогу використовувати його як повербанк. Величезний 6,9-дюймовий IPS-екран з частотою оновлення 120 Гц, втім, має не найвищу роздільну здатність — тільки HD+ (1600x720 пікселів).

Poco C85 Фото: Xiaomi

За продуктивність відповідає процесор MediaTek Helio G81 Ultra у зв'язці з 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті, чого достатньо для повсякденних завдань. Основна камера на 50 Мп робить гідні знімки, а з приємних бонусів — наявність роз'єму для навушників 3,5 мм, бічний сканер відбитків і захист від бризок IP64.

Ціна: 5199 грн

Motorola Moto G15 Power

Цей смартфон виділяється преміальними для свого класу матеріалами та збалансованістю. Задня кришка виконана з екошкіри, а 6,72-дюймовий IPS-дисплей захищений склом Gorilla Glass 3. На відміну від Poco, матриця має роздільну здатність Full HD+ (1080 x 2400). Інші характрестки схожі: батарея на 6000 мАг (з 30-ватною зарядкою) і чипсет Mediatek Helio G81 Extreme з 8 ГБ ОЗП.

Motorola Moto G15 Power Фото: Motorola

Камера тут цікавіша: крім 50-Мп основного сенсора, є 5-Мп надширококутний модуль, що рідкість для цього класу. Ще одна перевага — стереодинаміки, за рахунок яких приємніше дивитися відео.

Ціна: 6999 грн

Samsung Galaxy A07

Свіжа модель початкового рівня від Samsung виділяється програмною підтримкою. Заявлено шість великих оновлень ОС Android, що робить гаджет найдовговічнішим у плані актуальності ПЗ. Усередині встановлено перевірений часом чип MediaTek Helio G99.

Samsung Galaxy A07 Фото: gsmarena.com

В іншому це збалансований пристрій з великим 6,7-дюймовим екраном типу LCD PLS з частотою розгортки 90 Гц (але з роздільною здатністю HD+), 50-Мп основною камерою і акумулятором на 5000 мАг з 25-ватною зарядкою. Непоганий вибір для тих, кому важливий відомий бренд і довгострокова експлуатація.

Ціна: 4399 грн

Samsung Galaxy A17

Більш просунутий варіант від Samsung для тих, хто готовий доплатити за якість картинки. Головна відмінність — яскравий 6,7-дюймовий Super AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+, який забезпечує насичені кольори і хорошу читабельність на вулиці. До того ж панель захищена міцним склом Gorilla Glass Victus+.

Samsung Galaxy A17 Фото: Samsung

Що стосується камер, 50-Мп головний фотосенсор отримав оптичну стабілізацію (OIS), що значно покращує плавність роликів і якість фото в русі. Також є 5-мегапіксельний ширококутний модуль. Апаратна основа та сама, що і в Galaxy A07 — чипсет Helio G99. Акумулятор на 5000 мАг і 25-ватна зарядка залишилися без змін, як і тривала підтримка апдейтами. З компромісів — відсутність роз'єму для навушників.

Ціна: 7999 грн

Xiaomi Redmi 15

Ще одна довгограюча модель від Xiaomi. Вона лідирує за часом автономної роботи за рахунок гігантського акумулятора на 7000 мАг і 33-ватної зарядки. У наявності 6,9-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю Full HD+ і рекордною для сегмента частотою оновлення 144 Гц.

Xiaomi Redmi 15 Фото: gsmarena.com

Новинка оснащується процесором Qualcomm Snapdragon 685, а тильна камера має роздільну здатність 50 Мп. Як і Galaxy A17, смартфон позбувся роз'єму для навушників, але зате підтримує Hi-Res аудіо. Словом, ключові переваги — максимальна автономність і плавний екран за розумні гроші.

Ціна: 6799 грн

Раніше Фокус повідомляв, які смартфони з'являться в жовтні 2025 року. Вересень ознаменувався прем'єрою нової лінійки iPhone 17, але й жовтень обіцяє бути не гіршим. Наступного місяця вийде кілька нових смартфонів, серед яких — флагмани від китайських Xiaomi і OnePlus.