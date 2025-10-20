Не Samsung і не Pixel: експерти назвали найкращі флагманські Android-смартфони 2025 року

Смартфони Samsung Galaxy і Google Pixel вважаються найкращими в області пристроїв Android. Але це не означає, що вибір вичерпується цими двома брендами — є моделі, які ні в чому не поступаються флагманам.

Якщо ви не хочете слідувати мейнстриму і купувати Samsung або Pixel, то можна придивитися до китайських смартфонів, пише slashgear.com. Видання опублікувало список найкращих Android-смартфонів, на які варто звернути увагу в 2025 році.

Huawei Mate XT Ultimate

Багато хто не любить складні смартфони, але тільки не у випадку Huawei. Його Mate XT у закритому стані виглядає як звичайний телефон зі значним 6,4-дюймовим дисплеєм. Але, розклавши його, ви побачите ще більший 7,9-дюймовий дисплей. У цьому форм-факторі можна розкласти і дисплей на задній панелі, і тоді ви оціните весь масштабний задум: Mate XT Ultimate — це по суті 10,2-дюймовий планшет з високою роздільною здатністю.

Відео дня

Смартфон Huawei Mate XT Ultimate Huawei Mate XT Ultimate Фото: tomsguide.com

Щоправда, є й мінуси — час автономної роботи невеликий, а захисту від води та пилу телефон не отримав.

Xiaomi 17 Pro

Китайська компанія Xiaomi навіть не приховує, що часто просто копіює найкращі зразки Apple. Так і тут — Xiaomi 17 Pro дуже схожий на iPhone 17 Pro.

Смартфон Xiaomi 17 Pro Фото: Xiaomi

Однак зовнішня схожість — це не все. Смартфон Xiaomi 17 Pro оснащений більш досконалим обладнанням, ніж iPhone: наприклад, у нього є акумулятор ємністю 6300 мАг, і поставляється він із зарядним пристроєм потужністю 100 Вт з коробки. Для порівняння, у iPhone 17 Pro батарея всього на 4252 мАг, і він не комплектується блоком живлення.

Смартфон Xiaomi працює на базі процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5 — між іншим, він першим отримав цей флагманський чипсет від Qualcomm.

Vivo X200 Pro

Тут відразу звертаєш увагу на камери. Основна і надширококутна камери X200 Pro з 50-мегапіксельними сенсорами забезпечують широкий динамічний діапазон і чітку передачу кольору. Тут зіграла свою роль особлива технологія обробки зображень Vivo.

Смартфон Vivo X200 Pro Фото: fonearena.com

Але по-справжньому виділяється 200-мегапіксельна перископічна камера з 3,7-кратним зумом. X200 Pro оснащений фірмовим ефектом боке Zeiss, який у поєднанні з 200-мегапіксельним сенсором забезпечує чудові портретні знімки.

Realme GT7

Цей телефон оснащений кремній-вуглецевим акумулятором, і тому поєднує в собі і достатню потужність, і стильний дизайн. Він доволі тонкий і легкий, хоча батарея в нього на цілих 7000 мАг.

Смартфон Realme GT7 Фото: gsmarena.com

Для зарядки величезного акумулятора використовується адаптер Realme SuperVOOC з дротовою зарядкою потужністю 120 Вт. Realme стверджує, що за допомогою цього адаптера можна зарядити батарею до 100% всього за 40 хвилин. AMOLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц теж вражає: його пікова яскравість сягає 6000 ніт.

Раніше було названо найкращі смартфони осені до 8000 гривень. До рейтингу було включено кілька моделей Samsung, а також Xiaomi і Motorola.