Випущено бюджетний Realme C85 з батареєю на 7000 мАг і великим екраном (фото, відео)

Realme представила недорогу серію смартфонів C85. До неї увійшли C85 Pro (4G) і C85 5G. Головні фішки новинок — гігантська батарея, великі та яскраві дисплеї, а також посилений захист від води за стандартом IP69.

Популярна С-лінійка поповнилася моделями, в яких зроблено наголос на автономність і надійність. Гаджети працюють під управлінням ОС Android 15 з оболонкою Realme UI 6.0, пише Gizmochina.

Апарати відрізняються за ключовими характеристиками. Realme C85 Pro (4G) має 6,8-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю Full HD+ (1080 x 2344) і піковою яскравістю 4000 ніт, але з частотою оновлення 120 Гц. За продуктивність відповідає процесор Qualcomm Snapdragon 685. Realme C85 5G оснащений LCD-екраном на 6,8 дюйма зі зниженою роздільною здатністю HD+, але з більш високою частотою оновлення — до 144 Гц. Усередині встановлено чип MediaTek Dimensity 6300.

Realme C85 Pro і C85 5G Фото: Realme

Обидва смартфони можуть похвалитися однаковим набором переваг, які виділяють їх на тлі конкурентів. Головний козир — акумулятор ємністю 7000 мАг. Підтримується швидка зарядка потужністю 45 Вт. Смартфони пропонують до 8 ГБ оперативної пам'яті (з можливістю віртуального розширення до 24 ГБ) і до 256 ГБ сховища зі слотом для карти microSD.

Передбачено потужний захист від води і пилу за стандартом IP69, що рідкість для доступного сегмента. Набір камер в обох моделей однаковий: 50-мегапіксельна основна і 8-мегапіксельна фронтальна.

Поки що пристрої вийшли тільки у В'єтнамі, проте надходження на інші ринки, включно з Україною, очікується в майбутньому. Ціни:

Realme C85 5G (8/128 ГБ): від $247 (близько 10 400 грн).

Realme C85 Pro (8/256 ГБ): від $292 (близько 12 300 грн).

Realme C85 Pro на відео

Для порівняння: зараз у продажу на українському ринку є Realme C75 з початковою вартістю в 6499 грн, однак його характеристики поступаються свіжим моделям.

