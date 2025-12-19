Найкращі бюджетні смартфони 2025 року: експерти назвали неочікувані моделі (фото)

Сучасні дешеві смартфони пропонують користувачам пристойні камери, покращений захист від води та пилу, і навіть базову інтеграцію штучного інтелекту (ШІ), однак не всі моделі є однаково якісними.

Щоб правильно обрати недорогий телефон, варто розуміти переваги та обмеження різних пристроїв. Експерти порталу Gadgetmatch склали власний список найкращих бюджетних смартфонів 2025 року.

Realme C85

Realme C85 Фото: YouTube

Смартфон Realme C85 вирізняється своєю міцністю та довговічністю. Його особливістю є водонепроникність, яка дозволяє не хвилюватися через потрапляння рідини на пристрій.

"Продуктивність та можливості камери… пристойні. Нормально для будь-якого смартфона в своїй ціновій категорії", — зазначають у виданні.

Infinix GT 30

Infinix GT 30 Фото: gadgetmatch.com

Бюджетний Infinix GT 30 в першу чергу може похвалитися стабільною продуктивністю. Він справляється з найвимогливішими мобільними іграми на низьких налаштуваннях та легко виконує багатозадачність та інші завдання без збоїв.

Серед інших переваг смартфона — оптимізоване споживання енергії, імерсивний дисплей та достатньо потужна основна камера, як для недорогої моделі.

Серія Nubia Neo 3

Nubia Neo 3 Фото: gadgetmatch.com

Смартфон серії Nubia Neo 3, такі як Neo 3 та Neo, розроблені переважно для ігор. За словами експертів, ці гаджети повністю відповідають заявленим можливостям.

Окрім продуктивності, ці телефони отримали чіткий дисплей. Бонусом Neo 3 GT також є 50-мегапіксельна камера. Автори також відзначили кібернетичний дизайн, який має своїх шанувальників.

HONOR X7d

HONOR X7d Фото: gadgetmatch.com

HONOR X7d – це найновіший універсальний бюджетний смартфон від HONOR. Оглядачі зазначають, що ця модель має чудове співвідношення ціни та якості.

"Плюси за інтеграцію штучного інтелекту, зручну камеру, містку внутрішню пам'ять та функції, які ви не часто знайдете деінде, такі як обмін файлами з HONOR для iPhone", — наголосили експерти.

TECNO Slim

TECNO Slim Фото: Mint

У виданні називають TECNO Slim лідером серед тонких смартфонів Android. При цьому він набагато доступніший за ціною, ніж iPhone 17 Air, що зазнав комерційного провалу цьогоріч.

"Ця пропозиція від TECNO з кодуванням Baymax має схожі переваги та недоліки з iPhone 17 Air, але значно поступається йому ціною в 200 доларів США", — йдеться у статті.

Nubia Air

Nubia Air Фото: gadgetmatch.com

Nubia Air — це ще один бюджетний смартфон з тонким преміальним корпусом, який не коштує багато грошей. При цьому користувачі також отримують плавну роботу, яскравий дисплей та ємність акумулятора, якої вистачає на цілий день.

"Елегантне оздоблення та вишуканий вигляд надають йому більш прохолодного та преміального відчуття в руці, роблячи щоденне використання трохи стильнішим", — стверджують експерти.

Redmi 15C

Redmi 15C Фото: Xiaomi

Redmi 15C від суббренду Xiaomi порадує користувачів великим дисплеєм, тривалим часом автономної роботи та надійною роботою. Загалом, він легко справляється з базовими функціями та часом може залишатися стабільним при більших навантаженнях.

"Зовні він такий же приголомшливий, як і всередині. Прокручування плавне та чуйне. Камера виглядає послідовно, враховуючи ціну", — підсумували автори.

