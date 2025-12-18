Дорогий і переоцінений: який смартфон визнано найпровальнішим у 2025 році (фото)

iPhone Air багато оглядачів називають найбільш спірним смартфоном 2025 року. Надтонка новинка Apple, покликана замінити Plus-версію, викликала чимало критики з боку профільних експертів.

Незважаючи на вражаючий дизайн і потужний чип A19 Pro, пристрій вимагає від користувача багато компромісів за ціни від 999 доларів. Журналісти Mark Ellis Reviews і GSMArena зійшлися на думці, що цей смартфон — скоріше демонстрація інженерних можливостей, ніж практичний гаджет на кожен день.

Одна камера і відсутність зуму

Головна претензія стосується фотоможливостей. У той час як конкуренти і навіть базові моделі пропонують універсальні набори об'єктивів, iPhone Air оснащений лише однією тильною камерою.

Марк Елліс, який намагався використовувати Air як основний пристрій, зазначив, що для творця контенту це глухий кут. Відсутність надширококутного модуля та оптичного зуму робить зйомку вкрай обмеженою. До того ж Apple використала сенсор меншого розміру, ніж у Pro-версіях, що неприпустимо для телефону з таким цінником.

iPhone Air Фото: engadget.com

Проблеми з батареєю і звуком

У гонитві за товщиною корпусу (всього 5,6 мм) інженери пожертвували ємністю акумулятора — тут вона становить скромні 3149 мАг. При легкому використанні апарат доживає до вечора, але варто запустити камеру або навігатор у поїздці — заряд тане на очах, вимагаючи підключення до павербанка вже після обіду.

У смартфоні встановлено лише один динамік, розташований у розмовній частині. Звук охарактеризували як "тихий і незадовільний", а відсутність стереоефекту в 2025 році у флагмані розчаровує.

iPhone Air Фото: Michael Andronico/CNN

Відчуття від використання

Парадоксально, але преміальний смартфон відчувається "дешевим". Тестери GSMArena відзначили, що, незважаючи на титан і скло, тактильні відчуття від збірки залишають бажати кращого. До того ж, екстремально тонкий корпус змушує відразу надіти чохол, що зводить нанівець головну перевагу моделі — її габарити.

Які є альтернативи

Вердикт експертів однозначний: експеримент цікавий, але купувати смартфон не варто. Якщо потрібен надійний телефон без сюрпризів — вибирайте базовий iPhone 17. А якщо ви шукаєте максимум можливостей — оптимальним вибором стане iPhone 17 Pro Max.

Раніше повідомлялося, що наступний iPhone отримає камеру, як у старих китайських смартфонів. Майбутні моделі iPhone 18 Pro і iPhone 18 Pro Max можуть отримати камеру з одним отвором, яка розташована у верхньому лівому кутку разом з технологією FaceID під дисплеєм, замість традиційного дизайну передньої панелі з отвором у формі таблетки.