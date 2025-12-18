Дорогой и переоцененный: какой смартфон признан самым провальным в 2025 году (фото)

iPhone Air многие обозреватели называют самым спорным смартфоном 2025 года. Сверхтонкая новинка Apple, призванная заменить Plus-версию, вызвала немало критики со стороны профильных экспертов.

Несмотря на впечатляющий дизайн и мощный чип A19 Pro, устройство требует от пользователя много компромиссов при цене от 999 долларов. Журналисты Mark Ellis Reviews и GSMArena сошлись во мнении, что этот смартфон — скорее демонстрация инженерных возможностей, нежели практичный гаджет на каждый день.

Одна камера и отсутствие зума

Главная претензия касается фотовозможностей. В то время как конкуренты и даже базовые модели предлагают универсальные наборы объективов, iPhone Air оснащен всего одной тыльной камерой.

Марк Эллис который пытался использовать Air как основное устройство, отметил, что для создателя контента это тупик. Отсутствие сверхширокоугольного модуля и оптического зума делает съемку крайне ограниченной. К тому же Apple использовала сенсор меньшего размера, чем в Pro-версиях, что недопустимо для телефона с таким ценником.

Проблемы с батареей и звуком

В погоне за толщиной корпуса (всего 5,6 мм) инженеры пожертвовали емкостью аккумулятора — здесь она составляет скромные 3149 мАч. При легком использовании аппарат доживает до вечера, но стоит запустить камеру или навигатор в поездке — заряд тает на глазах, требуя подключения к пауэрбанку уже после обеда.

В смартфоне установлен всего один динамик, расположенный в разговорной части. Звук охарактеризовали как "тихий и неудовлетворительный", а отсутствие стереоэффекта в 2025 году во флагмане разочаровывает.

Ощущения от использования

Парадоксально, но премиальный смартфон ощущается "дешевым". Тестеры GSMArena отметили, что, несмотря на титан и стекло, тактильные ощущения от сборки оставляют желать лучшего. К тому же, экстремально тонкий корпус вынуждает сразу надеть чехол, что сводит на нет главное преимущество модели — ее габариты.

Какие есть альтернативы

Вердикт экспертов однозначен: эксперимент интересный, но покупать смартфон не стоит. Если нужен надежный телефон без сюрпризов — выбирайте базовый iPhone 17. А если вы ищете максимум возможностей — оптимальным выбором станет iPhone 17 Pro Max.

