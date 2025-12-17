Следующий iPhone получит камеру, как у старых китайских смартфонов: раскрыты детали

Будущие модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max могут получить камеру с одним отверстием, которая расположена в верхнем левом углу вместе с технологией FaceID под дисплеем, вместо традиционного дизайна передней панели с отверстием в форме таблетки.

Apple проводит внутренние испытания совершенно новой архитектуры дизайна передней панели, которая появится в линейке iPhone 18 Pro, сообщает XiaomiTime со ссылкой на источники в сфере маркетинговых исследований.

Как поясняют в издании, нововведение базируется на HIAA (Hole-In-Active-Area) — производственной технологии, которая позволяет располагать отверстие для фронтальной камеры прямо над активной областью изображения OLED-дисплея.

"Хотя технология полноэкранных камер все еще имеет уступки по качеству изображения, HIAA пока рассматривается как хороший компромисс между качеством изображения и дизайном, пока полноэкранная технология не будет готова во второй половине этого десятилетия", — пишут эксперты.

Авторы статьи отмечают, что Xiaomi уже давно испытывала этот дизайн на своих смартфонах. Китайская компания использует такие камеры с отверстиями в верхнем левом углу с 2020 года.

"Важно отметить, что уровень развития технологий дисплеев, впервые представленных компанией Xiaomi, заложил основу для новейших дизайнерских решений на рынке", — подчеркнули они.

Например, упомянутый дизайн уже получили следующие модели:

REDMI Note 9;

REDMI 10X 4G;

Xiaomi Mi 10;

Xiaomi Mi 10 Pro;

Xiaomi Mi 10 Ultra;

Серия Xiaomi Mi 10 Lite;

Xiaomi Mi 10S;

Xiaomi Mi 11;

Xiaomi Mi 11 Ultra.

"Выбор Apple подчеркивает текущую тенденцию: концепции дизайна часто повторяются, совершенствуются и проверяются на ряде брендов, прежде чем они становятся готовыми для массового внедрения. Готовность Xiaomi несколько лет назад стать лидером в разработке непроверенных конструкций фронтальных камер стала важной обратной связью по удобству использования, которая повлияла на разработку безрамочного дизайна смартфонов", — подытожили в издании.

