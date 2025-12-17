Наступний iPhone отримає камеру, як у старих китайських смартфонів: розкрито деталі
Майбутні моделі iPhone 18 Pro і iPhone 18 Pro Max можуть отримати камеру з одним отвором, яка розташована у верхньому лівому кутку разом з технологією FaceID під дисплеєм, замість традиційного дизайну передньої панелі з отвором у формі таблетки.
Apple проводить внутрішні випробування абсолютно нової архітектури дизайну передньої панелі, яка з'явиться в лінійці iPhone 18 Pro, повідомляє XiaomiTime з посиланням на джерела у сфері маркетингових досліджень.
Як пояснюють у виданні, нововведення базується на HIAA (Hole-In-Active-Area) — виробничій технології, яка дає змогу розташовувати отвір для фронтальної камери прямо над активною областю зображення OLED-дисплея.Важливо
"Хоча технологія повноекранних камер все ще має поступки за якістю зображення, HIAA поки що розглядається як гарний компроміс між якістю зображення та дизайном, доки повноекранна технологія не буде готова в другій половині цього десятиліття", — пишуть експерти.
Автори статті зазначають, що Xiaomi вже давно випробовувала цей дизайн на своїх смартфонах. Китайська компанія використовує такі камери з отворами у верхньому лівому кутку з 2020 року.
"Важливо відзначити, що рівень розвитку технологій дисплеїв, уперше представлених компанією Xiaomi, заклав основу для новітніх дизайнерських рішень на ринку", — підкреслили вони.
Наприклад, згаданий дизайн уже отримали такі моделі:
- REDMI Note 9;
- REDMI 10X 4G;
- Xiaomi Mi 10;
- Xiaomi Mi 10 Pro;
- Xiaomi Mi 10 Ultra;
- Серія Xiaomi Mi 10 Lite;
- Xiaomi Mi 10S;
- Xiaomi Mi 11;
- Xiaomi Mi 11 Ultra.
"Вибір Apple підкреслює поточну тенденцію: концепції дизайну часто повторюються, удосконалюються і перевіряються на низці брендів, перш ніж вони стають готовими для масового впровадження. Готовність Xiaomi кілька років тому стати лідером у розробці неперевірених конструкцій фронтальних камер стала важливим зворотним зв'язком щодо зручності використання, який вплинув на розробку безрамкового дизайну смартфонів", — підсумували у виданні.
