Компактний смартфон з потужним акумулятором: яку модель радять експерти (фото)

Смартфон середнього класу Sony Xperia 10 VII пропонує майже 24 години безперервної роботи від акумулятора. Попри потужну батарею, цей пристрій є напрочуд компактним та легким.

Про основні переваги та недоліки телефона Sony Xperia 10 VII розповіли експерти порталу Notebookcheck.

За словами оглядачів, Sony Xperia 10 VII виділяється завдяки своєму свіжому дизайну та покращеним об'єктивам камери. Перехід від співвідношення сторін 21:9 до ширшого дисплея 19,5:9 робить телефон Xperia візуально трохи ширшим.

Sony Xperia 10 VII Фото: notebookcheck.com

Як зазначають у виданні, 6,1-дюймовий OLED-екран має великі рамки, які дуже помітні через компактний розмір дисплея. Співвідношення дисплея до корпусу становить лише 82,9%. Для порівняння, Motorola Edge 60 Neo має це співвідношення майже 89%.

"Очевидним позитивним моментом є дуже тривалий час роботи від батареї, який становив майже 24 години в нашому тесті Wi-Fi. Ми встановили яскравість дисплея на 150 ніт, що робить результати порівнянними з іншими телефонами", — наголосили експерти.

Водночас Sony Xperia 10 VII має свої слабкі сторони. Смартфон працює на Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, який трохи швидший за свого попередника, але все ще забезпечує продуктивність нижче середньої за свою ціну, особливо порівняно з конкурентами.

На думку експертів, Sony Xperia 10 VII є хорошим вибором для тих, хто цінує тривалу підтримку оновлень, дуже хороший час автономної роботи та традиційні функції, такі як 3,5-мм роз'єм для навушників і підтримка microSD. Однак для високої продуктивності варто пошукати іншу модель.

