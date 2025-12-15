Смартфоны подорожают, но при этом станут хуже в 2026 году: как это возможно (фото)

Мировой рынок электроники ждет парадоксальная ситуация: в начале 2026 года новые гаджеты станут дороже, но их характеристики могут ухудшиться по сравнению с предшественниками. Причиной станет резкий скачок цен на компоненты, который вынудит вендоров перекладывать расходы на покупателей и экономить на "начинке".

Исследование аналитического агентства TrendForce показывает, что в первом квартале 2026 года стоимость памяти снова резко вырастет, оказывая колоссальное давление на производителей смартфонов и ноутбуков.

Что поменяется

Эксперты отмечают, что память занимает все большую долю в себестоимости (BOM) потребительских устройств. Даже компания Apple, обладающая высокой маржинальностью, столкнется со значительным ростом затрат на производство iPhone в начале 2026 года. Это может привести к тому, что купертиновцы пересмотрят стратегию ценообразования для новых моделей. Вероятно, откажутся и от привычной практики снижения цен на старые версии айфонов.

Для брендов Android, ориентированных на средний и низкий ценовые сегменты, ситуация выглядит еще сложнее. Объем памяти там остается ключевым маркетинговым преимуществом. Рост затрат заставит компании повышать стартовые цены на новинки 2026 года, а также корректировать жизненный цикл существующих моделей, чтобы минимизировать убытки.

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A16 5G (иллюстративное фото) Фото: gsmarena.com

Возврат к 4 ГБ оперативки?

Вынужденная деградация характеристик становится самым неутешительным трендом. Урезание спецификаций или отсрочка обновлений стали необходимыми мерами экономии. Особенно это касается DRAM, которая составляет самую большую часть расходов на память.

В моделях высокого и среднего класса объемы оперативной памяти будут примерно соответствовать минимальным стандартам, замедляя циклы обновлений. Сильнее всего пострадает рынок бюджетных смартфонов: аналитики прогнозируют, что в 2026 году базовые модели могут вернуться к объему оперативной памяти в 4 ГБ, что станет шагом назад для отрасли.

Ноутбук (иллюстративное фото) Фото: The Independent

Что будет с ноутбуками

Рынок лэптопов также ощутит удар. Бренды будут вынуждены корректировать ассортимент и стратегии продаж. Первыми ощутят дефицит дорогие ультратонкие ноутбуки, где оперативная память распаяна на материнской плате. Производители не могут просто заменить модули на более дешевые или урезать их объем без изменения сложного дизайна, поэтому этот сегмент столкнется с ценовым давлением раньше всех.

В сегменте потребительских ноутбуков спрос очень чувствителен к цене, поэтому пока компании держатся за счет старых складских запасов дешевой памяти. Однако в средне- и долгосрочной перспективе (к второму кварталу 2026 года) рост цен или снижение характеристик станут неизбежными.

Ранее сообщалось, как выбрать ноутбук в 2026 году. Оперативная память позволяет компьютерам и ноутбукам работать быстро и плавно, но требования к ним постоянно растут. Эксперт рассказал, какой объем нужен для комфортной работы сегодня.