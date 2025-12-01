Как выбрать ноутбук в 2026 году: эксперт назвал минимальный объем оперативной памяти

Оперативная память позволяет компьютерам и ноутбукам работать быстро и плавно, но требования к ним постоянно растут. Эксперт рассказал, какой объем нужен для комфортной работы сегодня.

С каждым годом браузеры и другие программы требуют все больше вычислительных ресурсов, поэтому при покупке нового ноутбука или настольного компьютера нужно учитывать, какой минимум оперативной памяти нужен для выполнения задач. Обозреватель техники на Windows и Mac Сезар Каденас поделился своими рекомендациями в статье для издания ZDnet.

Сколько оперативной памяти нужно ноутбуку

Оперативная память или ОЗУ — это кратковременная память компьютера. Вместо того чтобы сохранять данные непосредственно на SSD, компьютер временно хранит файлы в оперативной памяти для быстрого доступа, что повышает производительность. Чем больше объем оперативной памяти, тем быстрее устройство работает.

По словам эксперта, новым ноутбукам под управлением Windows нужно как минимум 16 ГБ оперативной памяти. Если ее объем меньше, то компьютер все равно будет работать, но вряд ли удастся сделать что-либо, кроме написания электронных писем, просмотра веб-страниц или видео на YouTube.

Среднестатистический человек на работе, вероятно, использует десятки вкладок в браузере, несколько программ в фоновом режиме, а также системы ИИ. Все это требует мощной памяти для комфортной работы.

Сейчас актуальной является версия операционной системы Windows 11. Для ее работы требуется минимум 4 ГБ, согласно требованиям Microsoft, но лучше от 16 ГБ.

Для людей, который любят поиграть или используют программы для дизайна, видомонтажа или редактирования фото — лучше рассмотреть вариант с 32 ГБ, а может даже с 48 ГБ или 64 ГБ. С другой стороны, слишком большой объем оперативной памяти — это пустая трата денег, если не используется в полной мере.

MacBook с 8 ГБ памяти по-прежнему являются надежными машинами для ежедневного использования, в то время как более мощные модели, такие как MacBook Pro и MacBook Pro Max, предлагают значительную мощность с 24 ГБ, 36 ГБ и более, что делает их одними из самых мощных ноутбуков на рынке (и одними из самых дорогих).

Недорогие Chromebook с легкой операционной системой ChromeOS могут без труда работать с 8 ГБ и даже меньше, однако им недоступны многие приложения для Windows.

Что такое DDR

DDR (удвоенная скорость передачи данных) — это технология, повышающая скорость передачи данных из оперативной памяти в другие компоненты, например, процессор. Сегодня существует пять основных поколений DDR, а самым последним и самым быстрым стандартом является DDR5.

Технология LPDDR5X — более энергоэффективная версия DDR5, разработанная специально для мобильных устройств. Если есть возможность, лучше купить ноутбук, который ее поддерживает.

