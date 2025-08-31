Эксперты назвали самые быстрые ноутбуки 2025 года: какие модели советуют брать (фото)

Если спросить, каким должен быть медальный ноутбук, большинство пользователей ответит «быстрый». Причем эта скорость пригодится для разных задач.

Создателям контента скорость нужна для обработки графики, рендеринга изображений и монтажа видео, отмечает zdnet.com. Для тех, кто работает с документами, тоже будет полезно быстро обрабатывать большие объемы данных.

Издание предлагает свой топ-3 самых лучших – и самых быстрых – ноутбуков 2025 года.

MacBook Pro M4 Max

Это самый быстрый ноутбук в целом. Когда речь о многозадачности, модели MacBook M4 Max просто нет равных.

MacBook Pro M4 Max Фото: TechCrunch

Ноутбук разработан для плавного переключения между приложениями, включая и такие сложные задачи, как монтаж видео, работа в Adobe Photoshop и игры на нескольких дисплеях.

Новые MacBook Pro M4 Pro и M4 Max оснащены портами USB-C Thunderbolt 5, и они стали одними из первых ноутбуков с поддержкой более высокой скорости передачи данных (120 Гбит/с) и зарядки мощностью до 240 Вт.

Среди плюсов называют отличный дисплей, красивый дизайн и мощный процессор, среди минусов – что порта USB-C только два, а 13-дюймовый экран кому-то может показаться слишком маленьким.

Dell 14 Plus

Самый быстрый среди бюджетных ноутбуков. К тому же, это очень легкий и компактный ноутбук (он весит всего 1,6 кг).

Dell 14 Plus Фото: pcworld.com

В целом Dell 14 Plus – это отличный рабочий ноутбук с оперативной памятью LPDDR5X объёмом до 32 ГБ и восьмиядерным процессором Intel Core Ultra 7 или 9. Такие характеристики обеспечивают эффективную многозадачность и легкую загрузку больших объемов документов.

Lenovo Legion Pro 7i

Самый быстрый игровой ноутбук. Правда, это не такая уж легкая модель – ноутбук весит почти два килограмма, но, по оценкам экспертов, это компенсируется скоростью и отзывчивостью.

Lenovo Legion Pro 7i Фото: PC Mag

Тут есть процессор Intel Core i9-14900HX 14-го поколения в сочетании с видеокартой GeForce RTX 4080 и 32 ГБ памяти. Еще ноутбук оснащен SSD-накопителем на 2 ТБ.

Вообще, Lenovo Legion Pro 7i может запускать все новейшие игры в самом высоком разрешении и с высокой частотой кадров без малейших задержек.

Так как игры – энергозатратный процесс, ноутбук может сильно нагреваться. Но производители учли и это, снабдив его мощной системой охлаждения.

