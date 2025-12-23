Смартфон, о котором все мечтали: компактный телефон получит мощную батарею и флагманский чип

Компания OnePlus разрабатывает новый смартфон OnePlus 13T, который получит некоторые флагманские характеристики в компактном корпусе.

Компоненты для OnePlus 15T уже находятся на стадии пробного производства. Детали раскрыл портал PhoneArena, ссылаясь на инсайдеров отрасли.

По данным информаторов, OnePlus 15T может иметь 6,31-дюймовый дисплей и частоту обновления 165 Гц, как и его предшественник OnePlus 15. Дисплей смартфона будет полностью плоским и с симметричными узкими рамками.

OnePlus 15 Фото: PhoneArena

Как отмечают в издании, самым интересным обновлением OnePlus 15T, вероятно, станет аккумулятор емкостью около 7000 мАч. Кроме того, устройство может получить металлический корпус и 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Также сообщается, что разработчики планируют оснастить OnePlus 15T чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5, что соответствует характеристикам флагманской модели.

"Это, возможно, единственное компактное устройство с высокой производительностью", — подчеркнул инсайдер Digital Chat Station.

В издании отметили, что базовый Samsung Galaxy S26 и iPhone 17 Pro также имеют 6,3-дюймовый дисплей и лучший чипсет Qualcomm, однако разница может заключаться в цене. OnePlus 15 уже стоит от 899 долларов, поэтому OnePlus 15T должен быть доступнее.

