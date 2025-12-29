Новий смартфон краще купити якнайшвидше: у 2026 році очікується рекордний стрибок цін

У 2026 році ціни на смартфони та персональні комп’ютери можуть зрости найбільше за всю історію через подорожчання оперативної пам’яті.

Зростання цін на оперативну пам'ять зумовлене розвитком штучного інтелекту, який потребує величезної кількості чипів. Про це йдеться у новому звіті глобальної аналітичної компанії TrendForce.

Згідно з новим аналізом, ​​індустрія смартфонів та ПК незабаром зіткнеться з найбільшим зростанням цін за 26 років. Аналітики очікують, що ціни продовжуватимуть стрімко зростати щонайменше до 2027 року.

Як зазначає PhoneArena, виробники телефонів докладають усіх зусиль, щоб забезпечити свої майбутні продукти пам’яттю. Google навіть звільнила керівника, який не зміг вчасно отримати достатню кількість чипів.

Компанії також мають труднощі з ціноутворенням. До прикладу, згідно з чутками, Samsung скасувала оновлення камери для базової моделі Galaxy S26, щоб утримувати ціни не надто високими. Своєю чергою Xiaomi випустила свій флагман Xiaomi 17 Ultra раніше, поки справи ще не настільки погані.

За словами експертів, немає гарантії, що телефони Galaxy S26 або iPhone 18 зможуть зберегти "розумні" ціни. На момент виходу наступних флагманів Apple підвищення цін по всій галузі буде в розпалі, тому неможливо передбачити, наскільки вони будуть дорожчими.

"Зрозуміло, що якщо у вас є телефон, на який ще багато років залишається програмна підтримка, то вам слід міцно за нього триматися. Однак, якщо ви планували оновитися раніше чи пізніше, вам, ймовірно, варто зробити це раніше", — наголосили у виданні.

Нагадаємо, Samsung розглядає можливість використання китайських OLED-дисплеїв у своїх флагманських смартфонах серії S, щоб знизити вартість виробництва на фоні подорожчання оперативної пам’яті.

Фокус також повідомляв, Apple збирається збільшити свою залежність від Samsung, закуповуючи у південнокорейської компанії від 60% до 70% низькопотужної оперативної пам’яті.