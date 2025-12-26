Фотофлагман Xiaomi 17 Ultra вразив батареєю на 6800 мАг і камерою 200 Мп (фото)

Xiaomi презентувала в Китаї свій топовий смартфон Xiaomi 17 Ultra. Гаджет задає нову планку для мобільної фотографії та автономності, пропонуючи унікальний набір камер і ємну кремній-вуглецеву АКБ.

Крім стандартної версії, компанія показала ексклюзивну модифікацію Leica Edition, яка оснащена механічним кільцем управління зумом, пише GSMArena.

Камери та продуктивність

В основі фотосистеми лежить величезний дюймовий датчик Light Fusion 1050L на 50 Мп з підтримкою технології LOFIC. Його доповнює 200-мегапіксельний перископ Samsung HPE з більшим сенсором (1/1,4 дюйма), який забезпечує безперервний оптичний зум. Третій модуль — 50-мегапіксельний надширик з автофокусом.

Версія Leica Edition виділяється не тільки дизайном у стилі камер Leica M-серії, а й функціональним механічним кільцем на блоці камер. З його допомогою можна плавно регулювати фокусну відстань, експозицію і баланс білого.

Відео дня

Xiaomi 17 Ultra отримав 6,9-дюймовий плоский OLED-дисплей M10 LTPO з частотою 120 Гц і піковою яскравістю 3500 ніт. За швидкодію відповідає новітній чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 у зв'язці з оперативною пам'яттю LPDDR5X до 16 ГБ і накопичувачем UFS 4.1 до 1 ТБ.

Основні забарвлення Xiaomi 17 Ultra Фото: Xiaomi

Автономність і захист

Інженерам вдалося вмістити в корпус акумулятор на 6800 мАг, зберігши при цьому розумні габарити (товщина 8,3 мм, що тонше за попередника), Підтримується швидка зарядка 90 Вт через дріт, а також бездротова потужністю 50 Вт. Корпус захищений за стандартами IP66/IP68/IP69. Смартфон також підтримує супутниковий зв'язок у країні виробництва.

Початкова ціна Xiaomi 17 Ultra в Китаї — 6999 юанів (близько $995)

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition коштує від 7999 юанів (близько $1140).

Раніше повідомлялося, що смартфони Xiaomi більше не отримають пам'ять об'ємом 1 ТБ. Чіпи пам'яті тепер коштують дорожче, і компанія Xiaomi вирішила "вкоротити" пам'ять деяким своїм продуктам, таким як смартфони середнього класу і планшети