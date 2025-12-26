Фотофлагман Xiaomi 17 Ultra поразил батареей на 6800 мАч и камерой 200 Мп (фото)

Xiaomi презентовала в Китае свой топовый смартфон Xiaomi 17 Ultra. Гаджет задает новую планку для мобильной фотографии и автономности, предлагая уникальный набор камер и емкую кремний-углеродную АКБ.

Кроме стандартной версии, компания показала эксклюзивную модификацию Leica Edition, которая оснащена механическим кольцом управления зумом, пишет GSMArena.

Камеры и производительность

В основе фотосистемы лежит огромный дюймовый датчик Light Fusion 1050L на 50 Мп с поддержкой технологии LOFIC. Его дополняет 200-мегапиксельный перископ Samsung HPE с большим сенсором (1/1,4 дюйма), который обеспечивает непрерывный оптический зум. Третий модуль — 50-мегапиксельный сверхширик с автофокусом.

Версия Leica Edition выделяется не только дизайном в стиле камер Leica M-серии, но и функциональным механическим кольцом на блоке камер. С его помощью можно плавно регулировать фокусное расстояние, экспозицию и баланс белого.

Відео дня

Xiaomi 17 Ultra получил 6,9-дюймовый плоский OLED-дисплей M10 LTPO с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит. За быстродействие отвечает новейший чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в связке с оперативной памятью LPDDR5X до 16 ГБ и накопителем UFS 4.1 до 1 ТБ.

Основные расцветки Xiaomi 17 Ultra Фото: Xiaomi

Автономность и защита

Инженерам удалось вместить в корпус аккумулятор на 6800 мАч, сохранив при этом разумные габариты (толщина 8,3 мм, что тоньше предшественника), Поддерживается быстрая зарядка 90 Вт по проводу, а также беспроводная мощностью 50 Вт. Корпус защищен по стандартам IP66/IP68/IP69. Смартфон также поддерживает спутниковую связь в стране производства.

Начальная цена Xiaomi 17 Ultra в Китае — 6999 юаней (около $995)

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition cтоит от 7999 юаней (около $1140).

Ранее сообщалось, что cмартфоны Xiaomi больше не получат память объемом 1 ТБ. Чипы памяти теперь стоят дороже, и компания Xiaomi решила "укоротить" память некоторым своим продуктам, таким как смартфоны среднего класса и планшеты