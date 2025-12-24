Смартфон, який не розчарує: експерт назвав чудову альтернативу iPhone у 2026 році

Google Pixel 10 Pro отримав низку характеристик, які роблять його одним із найкращих телефонів Android, випущених у 2025 році.

Протягом останніх кількох місяців компанія Google впровадила у Pixel 10 Pro деякі удосконалення. Надалі цей пристрій ставатиме все кращим і кращим, вважає експерт порталу Android Police Тімі Кантісано.

"Pixel 10 Pro — це один із тих телефонів, які не розчарують. Це Google у найкращому вигляді, що пропонує вишукане обладнання з чудовим програмним забезпеченням", — зазначив Кантісано.

Важливо

Можна не переплачувати: які смартфони працюють на тих самих чипах, що й iPhone

Порівняно з попередником, Pixel 10 Pro оснащений ефективнішим чіпом Tensor G5 та яскравішим дисплеєм. Окрім того, пристрій може похвалитися передовими функціями штучного інтелекту (ШІ).

"Це телефон, який ідеально підходить для тих, хто думає про зміну телефону, і особливо він буде гарним вибором для тих, хто думає про перехід з iPhone", — наголосив експерт.

Відео дня

Що відомо про Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro Фото: Tech Advisor

Google представила Pixel 10 Pro у 2025 році. Новинка отримали чимало цікавих апгрейдів, серед яких — фірмовий чип, збільшений акумулятор та підтримка магнітної бездротової зарядки. При цьому дизайн смартфона майже не змінився.

Характеристики Pixel 10 Pro:

чип — Google Tensor G5;

камера — 50 MP + 48 MP + 48 MP;

акумулятор — 4870 мАч;

операційна система — Android 16.

період оновлення — 7 років.

Нагадаємо, смартфон Xiaomi Poco F8 Pro позиціонується як потужний преміальний смартфон з акцентом на продуктивність, витривалість та якість дисплея.

Фокус також повідомляв, що майбутній смартфон OnePlus серії Turbo показав вражаючий результат на платформі для тестування продуктивності пристроїв AnTuTu.