Не гірше флагмана: смартфон середнього класу вразив експертів під час тестування

Майбутній смартфон OnePlus серії Turbo помітили на платформі для тестування продуктивності пристроїв AnTuTu з досить вражаючим результатом.

OnePlus нещодавно підтвердила, що працює над смартфоном Turbo. Ранні чутки свідчили про те, що йдеться не про флагманську модель. Попри це, пристрій продемонстрував хорошу продуктивність, повідомляє офіційна сторінка AnTuTu на Weibo.

Платформа AnTuTu виявила у своїй внутрішній системі новий телефон із номером моделі PLU110. Його точна назва досі не підтверджена, але припускають, що це майбутній телефон серії OnePlus Turbo.

За даними інсайдерів, OnePlus Turbo оснащений чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen4, 16 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ вбудованої пам'яті. Його бал в AnTuTu V11 становить 2 609 327, що є досить конкурентоспроможним показником.

Як пояснює Notebookcheck, Snapdragon 8s Gen 4 вважається чипом верхнього середнього класу, який є доступною альтернативою Snapdragon 8 Elite останнього покоління. Він може забезпечити хорошу загальну продуктивність, однак не є найкращим. Зважаючи на це, загальний бал 2 609 327 у бенчмарку V11 можна назвати високим.

"Це вражаючий результат для телефону, що працює на Snapdragon 8s Gen 4", — наголосили експерти.

Щодо інших характеристик OnePlus Turbo, раніше інсайдери писали про 6,78-дюймовий OLED-дисплей із частотою оновлення 165 Гц, великий акумулятор ємністю 9000 мАг із підтримкою швидкої зарядки та металеву середню рамку.

