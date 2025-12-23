Не хуже флагмана: смартфон среднего класса поразил экспертов во время тестирования

Будущий смартфон OnePlus серии Turbo заметили на платформе для тестирования производительности устройств AnTuTu с довольно впечатляющим результатом.

OnePlus недавно подтвердила, что работает над смартфоном Turbo. Ранние слухи свидетельствовали о том, что речь идет не о флагманской модели. Несмотря на это, устройство продемонстрировало хорошую производительность, сообщает официальная страница AnTuTu на Weibo.

Платформа AnTuTu обнаружила в своей внутренней системе новый телефон с номером модели PLU110. Его точное название до сих пор не подтверждено, но предполагают, что это будущий телефон серии OnePlus Turbo.

По данным инсайдеров, OnePlus Turbo оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen4, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Его балл в AnTuTu V11 составляет 2 609 327, что является достаточно конкурентоспособным показателем.

Відео дня

OnePlus TURBO Фото: Скриншот

Как объясняет Notebookcheck, Snapdragon 8s Gen 4 считается чипом верхнего среднего класса, который является доступной альтернативой Snapdragon 8 Elite последнего поколения. Он может обеспечить хорошую общую производительность, однако не является лучшим. Учитывая это, общий балл 2 609 327 в бенчмарке V11 можно назвать высоким.

Важно

Смартфон, о котором все мечтали: компактный телефон получит мощную батарею и флагманский чип

"Это впечатляющий результат для телефона, работающего на Snapdragon 8s Gen 4", — отметили эксперты.

Что касается других характеристик OnePlus Turbo, ранее инсайдеры писали о 6,78-дюймовом OLED-дисплее с частотой обновления 165 Гц, большом аккумуляторе емкостью 9000 мАч с поддержкой быстрой зарядки и металлической средней рамке.

Напомним, OnePlus официально представила смартфон OnePlus 15R, который отличается в своем ценовом диапазоне рядом преимуществ.

Фокус также сообщал, что смартфон Realme 16 Pro получил ведущие в своем ценовом диапазоне функции камеры и высокую производительность.