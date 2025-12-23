Смартфон з функціями флагмана за помірною ціною: огляд незвичайної моделі (фото)

Смартфон Xiaomi Poco F8 Pro позиціонується як потужний преміальний смартфон з акцентом на продуктивність, витривалість та якість дисплея.

Загалом, Poco F8 Pro пропонує хороший набір функцій для свого цінового діапазону, однак має кілька слабких сторін. Про це пише Notebookcheck.

Poco F8 Pro отримав процесор Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативної пам'яті та яскраву AMOLED-панель з частотою оновлення 120 Гц. Це забезпечує дуже високу щоденну продуктивність.

Poco F8 Pro

Смартфон також отримав акумулятор ємністю 6210 мАг, який пропонує час роботи вище середнього та швидку зарядку потужністю 100 Вт. Серед інших переваг пристрою — сертифікація IP68, стереозвук, оптимізований Bose, тривалий час оновлення Android 16 та HyperOS 3.0.

Основна камера та надширококутний об'єктив загалом ідентичні Poco F7 Pro, але діафрагма f/1.88 у F8 Pro номінально менш яскрава. Фронтальна камера не використовує об'єднання пікселів, попри високу роздільну здатність. За словами оглядача, вона робить хороші знімки при денному світлі, але деякі з них виглядають трохи занадто різкими.

До недоліків Poco F8 Pro експерти відносять відсутність підтримки бездротової зарядки, повільний стандарт USB 2.0 без виведення зображення на дисплей та наявність реклами в програмному забезпеченні.

Базова версія Poco F8 Pro з 256 ГБ пам’яті має рекомендовану роздрібну ціну майже 650 євро (близько 32 000 грн). Вартість моделі на 512 ГБ становить (приблизно 35 000 грн).

