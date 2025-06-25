Чим здивував новий смартфон Xiaomi: характеристики Poco F7 та оцінки експертів (фото, відео)

Дочірня компанія китайської Xiaomi представила свій новий телефон Poco F7. Його вже називають сильним суперником більш розкручених флагманських смартфонів, адже Poco пропонує відмінну продуктивність, елегантний дизайн та інші преміум-характеристики за більш доступною ціною.

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Poco запустилася в 2018 році як суббренд Xiaomi, і відтоді серія F заслужила хорошу репутацію, пише gsmarena.com. Poco F1 став справжнім новатором галузі, і цю традицію продовжували наступні моделі F3 і F5. Тепер настала черга F7.

Характеристики Xiaomi Poco F7 5G

Корпус:

163,1x77,9x8,2 мм, 216 г;

передня частина зі скла Gorilla Glass 7i,

алюмінієва рама, задня частина зі скла;

пило- та водонепроникність IP68 (занурення на глибину до 2 м протягом 30 хвилин).

Дисплей:

6,83-дюймовий AMOLED, 120 Гц, ШІМ 3840 Гц,

Dolby Vision,

HDR10+, HDR Vivid, 800 ніт (тип.), 1800 ніт (HBM), 3200 ніт (пікова роздільна здатність 1280x2772 пікселів, співвідношення сторін 19,49:9, 447 пікселів на дюйм).

Poco F7 претендує на лідерство серед телефонів середнього класу

Чіпсет:

Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 нм) — восьмиядерний (1x3,21 ГГц Cortex-X4 і 3x3,0 ГГц Cortex-A720 і 2x2,8 ГГц Cortex-A720 і 2x2,0 ГГц Cortex-A720 і 2x2,0 ГГц Cortex-A720); Adreno 825.

Пам'ять:

256 ГБ 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ 12 ГБ ОЗУ; UFS 4.1.

ОС/ПО:

Android 15, HyperOS 2.

Задня камера:

ширококутна (основна) : 50 МП, f/1.5, 26 мм, 1/1.95", 0.8 мкм, PDAF, OIS; надширококутна : 8 МП, f/2.2, 15 мм, 1/4.0", 1.12 мкм.

Фронтальна камера:

20 МП, f/2.2, (ширококутна), 1/4".

Камери:

задня камера — 4K при 30/60 кадрах на секунду, 1080p при 30/60/120/240/960 кадрах на секунду, gyro-EIS;

передня камера — 1080p при 30/60 кадрах за секунду.

Акумулятор:

6500 мАг;

90 Вт під час дротового заряджання,

PD3.0, QC3+, 22,5 Вт при зворотній зарядці.

Протоколи зв'язку:

5G; Wi-Fi 7; BT 5.4, aptX, LHDC 5; NFC, ІЧ-порт.

Експерти одразу відзначають потужний чипсет, чудовий дизайн і сильну батарею зі швидкою зарядкою — 90-ватний блок Xiaomi з портом USB Type-A і фірмовим кабелем.

Poco F7 оснащений сильною батареєю і швидкою зарядкою Фото: gsmarena.com

Що стосується дизайну, то він незвичний: наприклад, "острівець" камери — мінімалістичний вертикальний овал з тонким акцентним кільцем сам по собі не здавався б чимось новаторським, але все змінює додавання діагонального акцентного елемента і двох зеленуватих світлодіодних ліній з боків.

Poco F7 привертає увагу цікавим дизайном Фото: gsmarena.com

F7 використовує сканер відбитків пальців під дисплеєм. Він стандартного оптичного типу, швидкий і точний.

Динаміки звичайної моделі Poco F7 отримали просто хорошу оцінку — на думку експертів, вони справді хороші, але не дотягують до відмінної оцінки, яку отримала модель Poco F7 Pro.

Серія Poco F7 поставляється з обіцяною підтримкою програмного забезпечення у вигляді чотирьох основних оновлень ОС і шести років виправлень безпеки.

Що стосується штучного інтелекту, то є і стандартна інтеграція Google Gemini, і широкий спектр фірмових функцій ШІ від Xiaomi включає. Усі вони чітко згруповані в розділі Xiaomi HyperAI в меню налаштувань. Хоча вам все одно потрібно буде отримати доступ до кожного інструменту з відповідного застосунку, наявність такого централізованого огляду — це безсумнівна зручність, зазначають експерти.

Poco F7 працює на доволі новому чипсеті Snapdragon 8s Gen 4 (його випустили в другому кварталі нинішнього року, і тільки зараз він починає використовуватися на реальних гаджетах).

Poco F7 отримав хороші оцінки за всіма параметрами

Основна камера добре знімає при денному світлі — втім, фотографії виходять стандартні, без якихось виняткових характеристик. При цьому Poco F7 знімає дуже якісні портрети при 1x і 2x зумі.

Кадри з 8-мегапіксельної надширококутної надширококутної камери з фіксованим фокусом доволі м'які та розмиті, без зайвої деталізації. Динамічний діапазон і контрастність теж потребують доопрацювання, але кольори виглядають добре.

Те ж саме стосується і селфі-камери — вона загалом непогана, але є й що покращувати (наприклад, той самий динамічний діапазон).

При слабкому освітленні основна камера Poco F7 показує себе добре — знімки якісні знімки, в кадрі багато деталей і дуже мало шуму. Єдиний невеликий недолік, який помітили фахівці, — це трохи агресивніша піксельна різкість. А ось надширококутна камера при слабкому освітленні зазнає деяких труднощів. Поверхні виходять м'якими і розмазаними без особливої деталізації, а джерела світла засвічені. Селфі-камера в цих умовах може поводитися по-різному — якщо ви досить терплячі, то можна отримати непогані фотографії

Poco F7 може знімати відео з роздільною здатністю до 4K@60fps на свою основну камеру.

Надширококутна і фронтальна камери можуть знімати FullHD. За замовчуванням відео зберігається у відеопотоці H.264/AVC зі швидкістю близько 50 Мбіт/с у 4K, а також в аудіопотоці AAC всередині контейнера MP4. Замість цього є можливість знімати у форматі H.265/HEVC і економити місце при тому ж рівні якості.

Загалом, за словами експертів, Poco F7 готується стати солідним претендентом на лідерство серед телефонів середнього класу.

Нагадаємо, новий телефон Poco називався у списку цікавих смартфонів червня 2025 року. Крім нього, до списку потрапили новинки від брендів Nothing, Oppo, Vivo, Samsung.

Що стосується чотирьох старіших моделей Poco, то вони згадувалися серед тих смартфонів Xiaomi, які скоро перестануть працювати.