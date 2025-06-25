Чем удивил новый смартфон Xiaomi: характеристики Poco F7 и оценки экспертов (фото, видео)

Дочерняя компания китайской Xiaomi представила свой новый телефон Poco F7. Его уже называют сильным соперником более раскрученных флагманских смартфонов, ведь Poco предлагает отличную производительность, элегантный дизайн и прочие премиум-характеристики по более доступной цене.

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Poco запустилась в 2018 году как суббренд Xiaomi, и с тех пор серия F заслужила хорошую репутацию, пишет gsmarena.com. Poco F1 стал настоящим новатором отрасли, и эту традицию продолжали последующие модели F3 и F5. Теперь настала очередь F7.

Характеристики Xiaomi Poco F7 5G

Корпус:

163,1x77,9x8,2 мм, 216 г;

передняя часть из стекла Gorilla Glass 7i,

алюминиевая рама, задняя часть из стекла;

пыле- и водонепроницаемость IP68 (погружение на глубину до 2 м в течение 30 минут).

Дисплей:

6,83-дюймовый AMOLED, 120 Гц, ШИМ 3840 Гц,

Dolby Vision,

HDR10+, HDR Vivid, 800 нит (тип.), 1800 нит (HBM), 3200 нит (пиковое разрешение 1280x2772 пикселей, соотношение сторон 19,49:9, 447 пикселей на дюйм).

Poco F7 претендует на лидерство среди телефонов среднего класса

Чипсет:

Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 нм) – восьмиядерный (1x3,21 ГГц Cortex-X4 и 3x3,0 ГГц Cortex-A720 и 2x2,8 ГГц Cortex-A720 и 2x2,0 ГГц Cortex-A720); Adreno 825.

Память:

256 ГБ 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ 12 ГБ ОЗУ; UFS 4.1.

ОС/ПО:

Android 15, HyperOS 2.

Задняя камера:

широкоугольная (основная) : 50 МП, f/1.5, 26 мм, 1/1.95", 0.8 мкм, PDAF, OIS; сверхширокоугольная : 8 МП, f/2.2, 15 мм, 1/4.0", 1.12 мкм.

Фронтальная камера:

20 МП, f/2.2, (широкоугольная), 1/4".

Камеры:

задняя камера – 4K при 30/60 кадрах в секунду, 1080p при 30/60/120/240/960 кадрах в секунду, gyro-EIS;

передняя камера – 1080p при 30/60 кадрах в секунду.

Аккумулятор:

6500 мАч;

90 Вт при проводной зарядке,

PD3.0, QC3+, 22,5 Вт при обратной зарядке.

Протоколы связи:

5G; Wi-Fi 7; BT 5.4, aptX, LHDC 5; NFC, ИК-порт.

Эксперты сразу отмечают мощный чипсет, отличный дизайн и сильную батарею с быстрой зарядкой – 90-ваттный блок Xiaomi с портом USB Type-A и фирменным кабелем.

Poco F7 оснащен сильной батареей и быстрой зарядкой Фото: gsmarena.com

Что касается дизайна, то он необычный: например, «островок» камеры —минималистичный вертикальный овал с тонким акцентным кольцом сам по себе не казался бы чем-то новаторским, но все меняют добавление диагонального акцентного элемента и двух зеленоватых светодиодных линий по бокам.

Poco F7 привлекает внимание интересным дизайном Фото: gsmarena.com

F7 использует сканер отпечатков пальцев под дисплеем. Он стандартного оптического типа, быстрый и точный.

Динамики обычной модели Poco F7 получили просто хорошую оценку – по мнению экспертов, они действительно хороши, но не дотягивают до отличной оценки, которую получила модель Poco F7 Pro.

Серия Poco F7 поставляется с обещанной поддержкой программного обеспечения в виде четырех основных обновлений ОС и шести лет исправлений безопасности.

Что касается искусственного интеллекта, то есть и стандартная интеграция Google Gemini, и широкий спектр фирменных функций ИИ от Xiaomi включает. Все они четко сгруппированы в разделе Xiaomi HyperAI в меню настроек. Хотя вам все равно нужно будет получить доступ к каждому инструменту из соответствующего приложения, наличие такого централизованного обзора — это несомненное удобство, отмечают эксперты.

Poco F7 работает на довольно новом чипсете Snapdragon 8s Gen 4 (он был выпущен во втором квартале нынешнего года и только сейчас начинает использоваться на реальных гаджетах).

Poco F7 получил хорошие оценки по всем параметрам

Основная камера хорошо снимает при дневном свете – впрочем, фотографии получаются стандартные, без каких-то исключительных характеристик. При этом Poco F7 снимает очень качественные портреты при 1x и 2x зуме.

Кадры с 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры с фиксированным фокусом довольно мягкие и размытые, без излишней детализации. Динамический диапазон и контрастность тоже требуют доработки, но цвета выглядят хорошо.

То же самое касается и селфи-камеры – она в целом неплохая, но есть и что улучшать (например, тот самый динамический диапазон).

При слабом освещении основная камера Poco F7 показывает себя хорошо – снимки качественные снимки, в кадре много деталей и очень мало шума. Единственный небольшой недостаток, который заметили специалисты, — это немного более агрессивная пиксельная резкость. А вот сверхширокоугольная камера при слабом освещении испытывает некоторые трудности. Поверхности получаются мягкими и размазанными без особой детализации, а источники света засвечены. Селфи-камера в этих условиях может вести себя по-разному – если вы достаточно терпеливы, то можно получить неплохие фотографии

Poco F7 может снимать видео с разрешением до 4K@60fps на свою основную камеру.

Сверхширокоугольная и фронтальная камеры могут снимать FullHD. По умолчанию видео сохраняется в видеопотоке H.264/AVC со скоростью около 50 Мбит/с в 4K, а также в аудиопотоке AAC внутри контейнера MP4. Вместо этого есть возможность снимать в формате H.265/HEVC и экономить место при том же уровне качества.

В целом, по словам экспертов, Poco F7 готовится стать солидным претендентом на лидерство среди телефонов среднего класса.

Напомним, новый телефон Poco назывался в списке интересных смартфонов июня 2025 года. Кроме него, в список попали новинки от брендов Nothing, Oppo, Vivo, Samsung.

Что касается четырех более старых моделей Poco, то они упоминались среди тех смартфонов Xiaomi, которые скоро перестанут работать.