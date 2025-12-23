Смартфон с функциями флагмана по умеренной цене: обзор необычной модели (фото)

Смартфон Xiaomi Poco F8 Pro позиционируется как мощный премиальный смартфон с акцентом на производительность, выносливость и качество дисплея.

В общем, Poco F8 Pro предлагает хороший набор функций для своего ценового диапазона, однако имеет несколько слабых сторон. Об этом пишет Notebookcheck.

Poco F8 Pro получил процессор Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативной памяти и яркую AMOLED-панель с частотой обновления 120 Гц. Это обеспечивает очень высокую ежедневную производительность.

Poco F8 Pro

Смартфон также получил аккумулятор емкостью 6210 мАч, который предлагает время работы выше среднего и быструю зарядку мощностью 100 Вт. Среди других преимуществ устройства — сертификация IP68, стереозвук, оптимизированный Bose, длительное время обновления Android 16 и HyperOS 3.0.

Основная камера и сверхширокоугольный объектив в целом идентичны Poco F7 Pro, но диафрагма f/1.88 в F8 Pro номинально менее яркая. Фронтальная камера не использует объединение пикселей, несмотря на высокое разрешение. По словам обозревателя, она делает хорошие снимки при дневном свете, но некоторые из них выглядят немного слишком резкими.

К недостаткам Poco F8 Pro эксперты относят отсутствие поддержки беспроводной зарядки, медленный стандарт USB 2.0 без вывода изображения на дисплей и наличие рекламы в программном обеспечении.

Базовая версия Poco F8 Pro с 256 ГБ памяти имеет рекомендованную розничную цену почти 650 евро (около 32 000 грн). Стоимость модели на 512 ГБ составляет (примерно 35 000 грн).

