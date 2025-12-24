Смартфон, который не разочарует: эксперт назвал отличную альтернативу iPhone в 2026 году

Google Pixel 10 Pro получил ряд характеристик, которые делают его одним из лучших телефонов Android, выпущенных в 2025 году.

В течение последних нескольких месяцев компания Google внедрила в Pixel 10 Pro некоторые усовершенствования. В дальнейшем это устройство будет становиться все лучше и лучше, считает эксперт портала Android Police Тими Кантисано.

"Pixel 10 Pro — это один из тех телефонов, которые не разочаруют. Это Google в лучшем виде, предлагающий изысканное оборудование с отличным программным обеспечением", — отметил Кантисано.

По сравнению с предшественником, Pixel 10 Pro оснащен более эффективным чипом Tensor G5 и ярким дисплеем. Кроме того, устройство может похвастаться передовыми функциями искусственного интеллекта (ИИ).

"Это телефон, который идеально подходит для тех, кто думает о смене телефона, и особенно он будет хорошим выбором для тех, кто думает о переходе с iPhone", — подчеркнул эксперт.

Что известно о Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro Фото: Tech Advisor

Google представила Pixel 10 Pro в 2025 году. Новинка получили немало интересных апгрейдов, среди которых — фирменный чип, увеличенный аккумулятор и поддержка магнитной беспроводной зарядки. При этом дизайн смартфона почти не изменился.

Характеристики Pixel 10 Pro:

чип — Google Tensor G5;

камера — 50 MP + 48 MP + 48 MP;

аккумулятор — 4870 мАч;

операционная система — Android 16.

период обновления — 7 лет.

