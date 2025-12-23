Можно не переплачивать: какие смартфоны работают на тех же чипах, что и iPhone

Компания Apple собирается увеличить свою зависимость от Samsung на фоне значительного роста стоимости динамической оперативной памяти (DRAM).

Samsung уже давно является одним из ключевых звеньев цепи поставок iPhone, но ее роль может стать еще больше. В конце концов, Apple будет закупать у Samsung примерно от 60% до 70% низкомощной DRAM, используемой для iPhone 17, пишет The Korea Economic Daily.

Сообщается, что для предыдущих поколений iPhone большую часть памяти поставляла компания SK Hynix, а компания Micron была меньшим поставщиком. Однако ситуация меняется из-за необычной динамики на мировом рынке памяти, вызванной развитием искусственного интеллекта (ИИ).

Отраслевые источники сообщают, что SK Hynix и Micron перенаправляют производство на высокоскоростную память (HBM), которая используется в оборудовании центров обработки данных ИИ. В результате производственные мощности для LPDDR, используемой в iPhone, уменьшились.

В отличие от своих конкурентов, Samsung продолжила производство памяти DRAM, соответствующей требованиям iPhone. По данным издания, корейская компания пока является единственной, кто может выполнить условия Apple.

"Ожидается, что зависимость Apple от Samsung будет расти с наступлением эры искусственного интеллекта, поскольку важность памяти в смартфонах растет", — отмечают авторы статьи.

Напомним, смартфоны Google и Apple собирает одна и та же компания — Foxconn (ранее известная как Hon Hai Technology Group).

Фокус также сообщал, что Apple планирует выпустить свой первый складной iPhone, оснащенный гибким дисплеем Samsung.