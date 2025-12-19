iPhone может стать дефицитом: эксперты предупреждают о проблемах с одной моделью

Apple планирует анонсировать свой первый складной iPhone во второй половине 2026 года, однако компания может столкнуться с трудностями в быстром масштабировании производства.

Выпуск первого складного iPhone отстает от графика из-за производственных проблем. Как следствие, складной iPhone может быть дефицитным товаром в течение длительного периода, даже если будет официально представлен вовремя, считает аналитик TF Securities International Мин-Чи Куо.

В недавней публикации Куо сравнил выпуск складного iPhone с первоначальным запуском iPhone X. Тогда смартфон был представлен, как и планировалось, но попал к покупателям позже из-за производственных ограничений.

Важно

"Из-за проблем с выпуском продукции на начальном этапе и наращиванием производства, бесперебойные поставки могут не состояться до 2027 года. Учитывая ограниченное предложение и ожидаемый высокий спрос, складной iPhone может сталкиваться с дефицитом как минимум до конца 2026 года", — отметил аналитик.

При этом Куо считает, что Apple рассматривает складной iPhone как продукт, который она должна выпустить в следующем году, даже если начальные объемы будут небольшими. По его словам, бренд считает "гибкую" модель следующим важным этапом в эволюции своих смартфонов.

Напомним, компания Samsung планирует в следующем году изготовить около 11 миллионов OLED-дисплеев для будущих складных iPhone. Учитывая, что компоненты обычно производятся в больших количествах, чем готовая продукция, аналитики прогнозируют выпуск около 10 миллионов складных iPhone.

Фокус также сообщал, что складной смартфон Samsung Galaxy Z TriFold, который поступил в продажу несколько дней назад, уже полностью раскуплен в Южной Корее, однако эксперты считают, что причиной этому стал искусственно созданный дефицит.