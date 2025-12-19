iPhone може стати дефіцитом: експерти попереджають про проблеми з однією моделлю

Apple планує анонсувати свій перший складаний iPhone у другій половині 2026 року, однак компанія може зіткнутися з труднощами у швидкому масштабуванні виробництва.

Випуск першого складаного iPhone відстає від графіка через виробничі проблеми. Як наслідок, складаний iPhone може бути дефіцитним товаром протягом тривалого періоду, навіть якщо буде офіційно представлений вчасно, вважає аналітик TF Securities International Мін-Чі Куо.

У нещодавній публікації Куо порівняв випуск складаного iPhone з початковим запуском iPhone X. Тоді смартфон був представлений, як і планувалося, але потрапив до покупців пізніше через виробничі обмеження.

Важливо

Кінець смартфонів з 16 ГБ оперативної пам'яті: чому телефони згодом почнуть "тупішати"

"Через проблеми з випуском продукції на початковому етапі та нарощуванням виробництва, безперебійні поставки можуть не відбутися до 2027 року. З огляду на обмежену пропозицію та очікуваний високий попит, складаний iPhone може стикатися з дефіцитом щонайменше до кінця 2026 року", — зазначив аналітик.

Відео дня

При цьому Куо вважає, що Apple розглядає складний iPhone як продукт, який вона повинна випустити наступного року, навіть якщо початкові обсяги будуть невеликими. За його словами, бренд вважає "гнучку" модель наступним важливим етапом в еволюції своїх смартфонів.

Нагадаємо, компанія Samsung планує наступного року виготовити близько 11 мільйонів OLED-дисплеїв для майбутніх складаних iPhone. Враховуючи, що компоненти зазвичай виробляються у більших кількостях, ніж готова продукція, аналітики прогнозують випуск близько 10 мільйонів складаних iPhone.

Фокус також повідомляв, що складаний смартфон Samsung Galaxy Z TriFold, який надійшов у продаж кілька днів тому, вже повністю розкуплений у Південній Кореї, однак експерти вважають, що причиною цьому став штучно створений дефіцит.