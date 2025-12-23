Можна не переплачувати: які смартфони працюють на тих самих чипах, що й iPhone

Компанія Apple збирається збільшити свою залежність від Samsung на фоні значного зростання вартості динамічної оперативної пам’яті (DRAM).

Samsung вже давно є однією з ключових ланок ланцюга поставок iPhone, але її роль може стати ще більшою. Зрештою, Apple закуповуватиме у Samsung приблизно від 60% до 70% низькопотужної DRAM, що використовується для iPhone 17, пише The Korea Economic Daily.

Повідомляється, що для попередніх поколінь iPhone більшу частину пам'яті постачала компанія SK Hynix, а компанія Micron була меншим постачальником. Однак ситуація змінюється через незвичайну динаміку на світовому ринку пам'яті, спричинену розвитком штучного інтелекту (ШІ).

Галузеві джерела повідомляють, що SK Hynix та Micron перенаправляють виробництво на високошвидкісну пам'ять (HBM), яка використовується в обладнанні центрів обробки даних ШІ. В результаті виробничі потужності для LPDDR, що використовується в iPhone, зменшилися.

На відміну від своїх конкурентів, Samsung продовжила виробництво пам'яті DRAM, що відповідає вимогам iPhone. За даними видання, корейська компанія наразі є єдиною, хто може виконати умови Apple.

"Очікується, що залежність Apple від Samsung зростатиме з настанням ери штучного інтелекту, оскільки важливість пам'яті в смартфонах зростає", — зазначають автори статті.

Нагадаємо, смартфони Google та Apple збирає одна й та сама компанія — Foxconn (раніше відома як Hon Hai Technology Group).

Фокус також повідомляв, що Apple планує випустити свій перший складаний iPhone, оснащений гнучким дисплеєм Samsung.