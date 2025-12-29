Новый смартфон лучше купить как можно быстрее: в 2026 году ожидается рекордный скачок цен

В 2026 году цены на смартфоны и персональные компьютеры могут вырасти больше всего за всю историю из-за подорожания оперативной памяти.

Рост цен на оперативную память обусловлен развитием искусственного интеллекта, который требует огромного количества чипов. Об этом говорится в новом отчете глобальной аналитической компании TrendForce.

Согласно новому анализу, индустрия смартфонов и ПК вскоре столкнется с наибольшим ростом цен за 26 лет. Аналитики ожидают, что цены будут продолжать стремительно расти как минимум до 2027 года.

Как отмечает PhoneArena, производители телефонов прилагают все усилия, чтобы обеспечить свои будущие продукты памятью. Google даже уволила руководителя, который не смог вовремя получить достаточное количество чипов.

Компании также имеют трудности с ценообразованием. К примеру, согласно слухам, Samsung отменила обновление камеры для базовой модели Galaxy S26, чтобы удерживать цены не слишком высокими. В свою очередь Xiaomi выпустила свой флагман Xiaomi 17 Ultra раньше, пока дела еще не настолько плохи.

По словам экспертов, нет гарантии, что телефоны Galaxy S26 или iPhone 18 смогут сохранить "разумные" цены. На момент выхода следующих флагманов Apple повышение цен по всей отрасли будет в разгаре, поэтому невозможно предсказать, насколько они будут дороже.

"Понятно, что если у вас есть телефон, на который еще много лет остается программная поддержка, то вам следует крепко за него держаться. Однако, если вы планировали обновиться раньше или позже, вам, вероятно, стоит сделать это раньше", — отметили в издании.

Напомним, Samsung рассматривает возможность использования китайских OLED-дисплеев в своих флагманских смартфонах серии S, чтобы снизить стоимость производства на фоне подорожания оперативной памяти.

Фокус также сообщал, Apple собирается увеличить свою зависимость от Samsung, закупая у южнокорейской компании от 60% до 70% низкомощной оперативной памяти.