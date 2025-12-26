Ваш флагманский смартфон Samsung может иметь китайский дисплей: о какой модели идет речь

Южнокорейская компания Samsung рассматривает возможность использования китайских OLED-дисплеев в своих флагманских смартфонах серии S.

Президент и руководитель подразделения мобильных коммуникаций Samsung Electronics встретился с генеральным директором BOE, чтобы обсудить возможность использования OLED-экранов BOE в Galaxy S, утверждает инсайдер на Weibo.

Сообщается, что встреча представителей Samsung и BOE состоялась после того, как обе компании наконец урегулировали патентный спор, который длится уже много лет, где BOE была признана виновной в нарушении патентов Samsung.

"После заключения соглашения о патентах между BOE и Samsung Display, Рох Те-мун встретился с генеральным директором BOE, чтобы обсудить возможность использования OLED-экранов BOE во флагманском смартфоне Galaxy S", — написал инсайдер.

Зачем Samsung китайские дисплеи

Как отмечает PhoneArena, сейчас флагманы Galaxy используют дисплеи Samsung, которые являются одними из лучших в мире. По мнению экспертов портала, компания может задумываться о переходе на китайские экраны, чтобы снизить стоимость своих смартфонов.

В издании отметили, что Apple также использует дисплеи BOE для своих iPhone, поскольку китайская компания предлагает более низкую цену, чем конкуренты. Фактически, Apple годами пытается отказаться от Samsung Display и LG Display и предоставить BOE большую роль в производстве.

Это происходит на фоне того, что цены на смартфоны стремительно растут из-за роста расходов на приобретение оперативной памяти. Стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) привело к дефициту этих чипов.

"С точки зрения бизнеса, для Samsung вполне логично попытаться наладить отношения с организацией, с которой она больше не ведет судебную тяжбу. Особенно, если эта организация может помочь ей сократить производственные расходы", — считают эксперты.

Напомним, ранее ходили слухи, что следующая серия смартфонов Samsung Galaxy S26 получит ту же конфигурацию камеры, что и предыдущий Samsung Galaxy S25. Компания якобы приняла это решение, чтобы удержать цену.

Фокус также сообщал, что Samsung Device Solutions отказалась подписывать долгосрочное соглашение о поставках оперативной памяти для телефонов Samsung Galaxy, чтобы максимизировать свою прибыль на фоне роста цен.