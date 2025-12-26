Ваш флагманський смартфон Samsung може мати китайський дисплей: про яку модель йдеться

Південнокорейська компанія Samsung розглядає можливість використання китайських OLED-дисплеїв у своїх флагманських смартфонах серії S.

Президент та керівник підрозділу мобільних комунікацій Samsung Electronics зустрівся з генеральним директором BOE, щоб обговорити можливість використання OLED-екранів BOE у Galaxy S, стверджує інсайдер на Weibo.

Повідомляється, що зустріч представників Samsung та BOE відбулася після того, як обидві компанії нарешті врегулювали патентний спір, який триває вже багато років, де BOE було визнано винною у порушенні патентів Samsung.

"Після укладення угоди про патенти між BOE і Samsung Display, Рох Те-мун зустрівся з генеральним директором BOE, щоб обговорити можливість використання OLED-екранів BOE у флагманському смартфоні Galaxy S", — написав інсайдер.

Навіщо Samsung китайські дисплеї

Як зазначає PhoneArena, наразі флагмани Galaxy використовують дисплеї Samsung, які є одними з найкращих у світі. На думку експертів порталу, компанія може задумуватись про перехід на китайські екрани, щоб знизити вартість своїх смартфонів.

У виданні наголосили, що Apple також використовує дисплеї BOE для своїх iPhone, оскільки китайська компанія пропонує нижчу ціну, ніж конкуренти. Фактично, Apple роками намагається відмовитися від Samsung Display та LG Display і надати BOE більшу роль у виробництві.

Це відбувається на фоні того, що ціни на смартфони стрімко зростають через зростання витрат на придбання оперативної пам'яті. Стрімкий розвиток штучного інтелекту (ШІ) призвів до дефіциту цих чипів.

"З точки зору бізнесу, для Samsung цілком логічно спробувати налагодити відносини з організацією, з якою вона більше не веде судову тяжбу. Особливо, якщо ця організація може допомогти їй скоротити виробничі витрати", — вважають експерти.

Нагадаємо, раніше ходили чутки, що наступна серія смартфонів Samsung Galaxy S26 отримає ту саму конфігурацію камери, що й попередній Samsung Galaxy S25. Компанія нібито прийняла це рішення, щоб утримати ціну.

Фокус також повідомляв, що Samsung Device Solutions відмовилася підписувати довгострокову угоду про постачання оперативної пам'яті для телефонів Samsung Galaxy, щоб максимізувати свій прибуток на фоні зростання цін.