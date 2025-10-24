Смартфон із рекордною батареєю 10 000 мАг отримав корпус завтовшки 8 мм: як таке можливо

Honor готує до виходу смартфон Power 2. Новинка обіцяє здивувати ринок над'ємним акумулятором на 10 000 мАг, але при цьому збереже мініатюрний корпус завдяки цікавій інновації.

Чутки про розробку телефону Honor з надзвичайно ємною АКБ поповнилися свіжими подробицями. Авторитетний інсайдер Digital Chat Station розкрив ключові характеристики моделі Power 2, пише Gizmochina.

Як досягли прориву

Поєднання компактних габаритів і батареї на рівні середнього повербанка — найбільш вражаючий момент у витоку. Зазвичай смартфони з елементами такої ємності (наприклад, захищені моделі Oukitel і Ulefone) мають товщину понад 15-20 мм і зовні нагадують "цеглу". Honor же вдалося вмістити акумулятор на 10 000 мАг у корпус товщиною близько 8 мм, повідомляє інформатор.

Це свідчить про серйозну роботу інженерів компанії над оптимізацією внутрішнього компонування і застосування передового акумулятора з кремнієво-вуглецевим анодом. Рішення забезпечує максимальну щільність енергії при менших розмірах.

Тизер першої моделі Honor Power демонстрував малу товщину, незважаючи на ємну батарею Фото: Honor

Що ще відомо

Honor Power 2 позиціонуватиметься як смартфон середнього класу. Він отримає плоский дисплей з роздільною здатністю 1.5K і технологією LTPS, а також оптичний підекранний сканер відбитків пальців. Ще не анонсований процесор MediaTek Dimensity 8500 ляже в основу гаджета. Також повідомляється про підвищену стійкість апарату до падінь.

Honor Power 2 стане наступником моделі першого покоління, яка вийшла у квітні цього року і теж здивувала поєднанням ємної батареї на 8000 мАг і тонкого 8-мм корпусу. Дебютна модель серії оснащувалася AMOLED-екраном, чипом Snapdragon 7 Gen 3 і підтримувала швидку зарядку на 66 Вт. Очікується, що друга версія збереже головні переваги попередника, запропонувавши ще більш вражаючу автономність.

Реліз Honor Power 2 заплановано на перший квартал 2026 року.

